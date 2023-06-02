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Яйця за паспортом: у російському селі виник дефіцит популярного продукту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Яйця за паспортом: у російському селі виник дефіцит популярного продукту
У селі РФ яйця продають людям лише за паспортом
фото з відкритих джерел

У Білибінському районі округу жителі скаржаться на дефіцит курячих яєць 

На Чукотці в Росії почався дефіцит курячих яєць, їх місцевим мешканцям продають тепер не більше 10 штук на руки, та купити їх можна лише за паспортом. Про це повідомив глава регіону Владислав Кузнєцов у Telegram.

«Високі ціни на продукти, яких ще не вистачає на всіх. Розповіли, що яйця продають людям лише за паспортом – підхід, як у 90-х роках!» – написав він.

Російські ЗМІ пишуть, що в Білибіно живе близько 5500 осіб – це 10% від населення Чукотки. Яйця сюди привозять з Анадиря, який знаходиться за 600 км. При цьому Кузнєцов доручив «швидко створити в Білібіно запас яєць, достатній для закриття потреби». Він зазначив, що зараз у Білібіно будується птахофабрика.

Раніше повідомлялося, що санкції, запроваджені проти Росії Заходом, різко знизили рівень споживчого достатку у російських регіонах. Так, видання «Новороссийский рабочий» пише, що російським морякам загрожує безробіття, оскільки компанії змушені продавати судна через борги перед західними кредиторами.

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Теги: санкції путін продукти безробіття населення росія

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