Вимагав у вдови військового 150 тис. грн: ДБР затримало заступника командира

Заступник командира однієї із військових частин вимагав у родини загиблого «відсоток» за сприяння у виплаті грошової допомоги

Заступник командира військової частини вимагав від вдови військовослужбовця Національно гвардії 150 тис. грн хабаря в обмін на те, що він допоможе їй отримати одноразову компенсацію від держави через втрату чоловіка під час війни. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За даними слідства, у березні 2022 року заступник командира одної із військових частин заявив дружині загиблого бійця, що вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв посприяти у вирішенні цього за «відсоток».

У березні 2023 року він отримав від дружини загиблого бійця Нацгвардії 150 тис. грн, після чого заступника командира військової частини затримали.

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«Ці кошти призначалися за вплив на членів комісії спеціального розслідування смертельного нещасного випадку щодо визнання загибелі штаб-сержанта в період проходження служби при виконанні службових обов’язків. Це стало б законною підставою для отримання родиною загиблого одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Обвинувальний акт направлено до суду.