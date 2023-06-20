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Вимагав у вдови військового 150 тис. грн: ДБР затримало заступника командира

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вимагав у вдови військового 150 тис. грн: ДБР затримало заступника командира
Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі
фото: ДБР

Заступник командира однієї із військових частин вимагав у родини загиблого «відсоток» за сприяння у виплаті грошової допомоги

Заступник командира військової частини вимагав від вдови військовослужбовця Національно гвардії 150 тис. грн хабаря в обмін на те, що він допоможе їй отримати одноразову компенсацію від держави через втрату чоловіка під час війни. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

За даними слідства, у березні 2022 року заступник командира одної із військових частин заявив дружині загиблого бійця, що вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв посприяти у вирішенні цього за «відсоток». 

У березні 2023 року він отримав від дружини загиблого бійця Нацгвардії 150 тис. грн, після чого заступника командира військової частини затримали. 

«Ці кошти призначалися за вплив на членів комісії спеціального розслідування смертельного нещасного випадку щодо визнання загибелі штаб-сержанта в період проходження служби при виконанні службових обов’язків. Це стало б законною підставою для отримання родиною загиблого одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством», – повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, що правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Обвинувальний акт направлено до суду. 

Теги: гроші війна ЗСУ

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