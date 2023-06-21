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Кулеба назвав ще одну країну, яка підтримала вступ України до НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба назвав ще одну країну, яка підтримала вступ України до НАТО
Кулеба зустрівся з новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску
фото: пресслужба МЗС

Міністр висловив вдячність румунським партнерам за підтримку

Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Міністр висловив вдячність румунським партнерам за підтримку за підсумками першої особистої зустрічі з новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску», – повідомляє пресслужба МЗС.

Як повідомлялося, Франція змінила позицію та має намір підтримати вступ України до НАТО після завершення війни з Росією. Франція досі не підтримувала вступ України до Альянсу та була в цьому солідарна зі США та Німеччиною. Тепер же позиція Парижу стала ближчою до Польщі, Литви, Латвії та Естонії, які виступають за членство України.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу.\

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу. 

Також Столтенберг повідомив, чи отримає Україна запрошення до Альянсу на липневому саміті НАТО.

Теги: міністр Франція Україна президент Дмитро Кулеба запрошення

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