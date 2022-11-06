Російська армія покладається на зеків «Вагнера» у війні з Україною – аналітика ISW

Засуджені становлять значну частину сил «Вагнера» в Україні

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил для відправки на війну в Україну, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що Пригожин відмовився коментувати питання журналіста щодо триваючого вербування в колоніях Красноярського краю, незважаючи на те, що раніше відкрито обговорював участь ув'язнених у війні з російськими ЗМІ.

Журналісти, однак, виявили, що понад 500 ув'язнених, завербованих в підрозділи ПВК «Вагнера», загинули за останні два місяці. Повідомляється, що ПВК втратила в Україні від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені становлять значну частину сил «Вагнера» в Україні.

«Українські розвідники також раніше повідомляли, що багато ув'язнених, які страждають на інфекційні захворювання, заразили війська «Вагнера», на що Пригожин відповів, що він не проводить дискримінації за ознакою хвороби», – нагадують аналітики ISW.

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Додамо, триває 256-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.