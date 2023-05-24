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Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
республіканець Рон Десантіс 24 травня оголосить про участь у праймеріз Республіканської партії
фото з відкритих джерел

Головний суперник Трампа оголосить про участь у виборах президента

Губернатор штату Флорида республіканець Рон Десантіс оголосить про участь у праймеріз Республіканської партії для висунення своєї кандидатури на пост президента США на виборах 2024 року. Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку у кримінальній справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл, та наклеп на постраждалу, 25 березня 2024 року. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Дональд Трамп постане перед судом

Суд має розпочатися в середині сезону президентських праймеріз і менше ніж за вісім місяців до виборів у Білий дім у 2024 році.

Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку (США) у кримінальній справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл, та наклеп на постраждалу, 25 березня 2024 року. Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттена. 

Наразі Трамп, який не визнав себе винним, домагається висування кандидата від Республіканської партії у цій гонці.

У вівторок під час оголошення суддею Хуаном Мерчаном графік судового розгляду Трамп був присутній на слуханні дистанційно – по відеозв'язку.

Мерчан попередив експрезидента, що до нього можуть бути застосовані санкції, якщо він порушить наказ, який обмежує можливість оприлюднити докази та інші матеріали, пов'язані з кримінальною справою. Йдеться про охоронний ордер, виданий раніше у травні.

Після слухання Трамп опублікував повідомлення на своєму сайті, де розкритикував графік суду над ним, і самого судді.

Головний суперник Трампа оголосить про участь у виборах президента

Губернатор Флориди Рон Десантіс зробить це оголошення під час розмови з мільярдером Ілоном Маском у компанії Twitter

Губернатор штату Флорида республіканець Рон Десантіс 24 травня оголосить про участь у праймеріз Республіканської партії для висунення своєї кандидатури на пост президента США на виборах 2024 року. 

Очікується, що разом з оголошенням Десантіс подасть відповідні документи до Федеральної виборчої комісії.

Губернатора Флориди за рейтингом поступається експрезидентові Дональду Трампу, але випереджає решту ймовірних кандидатів в опитуванні членів Республіканської партії.

Путіну показали карту 17 століття, де «немає України»

Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна.

23 травня, Путін разом з головою конституційного суду РФ  Валерієм Зорькіним шукали Україну на карті 17 століття ще за часів Людовіка XIV. Про це повідомляють росЗМІ. 

Зорькін привіз Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV, у середині XVII століття. Він розповів, що привіз її Путіну, щоб показати, що «там немає України», а є лише Річ Посполита, «Козакія» і Московське царство.  

Землі, що входять до складу сучасної України, позначені там як Vkraine pays des cosaques (Україна – земля козаків). Крим позначений як окрема держава – Кримське ханство.

А територію, де імператор Петро I звів Петербург, позначено на мапі, як Інгрия, що належить Швеції.

Своєю чергою Путін погодився з такою картою, і знову продемонстрував «свої історичні знання щодо України».

У російському місті Бєлгород на проїжджу частину впав вибуховий пристрій

У Бєлгороді (РФ) чули вибух незадовго до півночі. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина. 

Про це повідомляє губернатор Бєлгородщини Гладков.

Жителі Бєлгорода повідомляють, що в районі 23:40 вівторка, 23 травня, у місті прогримів дуже сильний вибух.

«У Бєлгороді на проїжджу частину з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження легкового автомобіля», – пише губернатор

Швейцарський банк заморожує рахунки росіян та білорусів

Один із найбільших швейцарських банків Julius Baer повідомив своїх клієнтів – росіян та білорусів – про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. 

Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені.

Глава відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.

У США прокоментували чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області

Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями

Міністерство оборони США публічно не розкриватиме власні оцінки того, чи справді Росія повністю захопила місто Бахмут на Донеччині, але визнає, що російські сили контролюють значну його частину. 

У ніч проти 21 травня Міністерство оборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмута після багатомісячної наступальної кампанії.

Українська сторона ж заявляє, що армія продовжує контролювати частину Бахмута.

Читайте також: Темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися – ISW
Теги: Бахмут партії наказ Дональд Трамп путін місцева влада армія земля санкції росія документи суддя Бєлгород Руслан Стефанчук влада безпілотник місто зґвалтування Україна Флорида держава вибух

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