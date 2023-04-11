«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ
Сергій Захаров вважає, що Росія – бідна країна
Пермський депутат із фракції «Єдина Росія» Сергій Захаров склав із себе повноваження достроково і виїхав з Росії. Про це він повідомив у себе в Instagram.
За словами депутата, він прийшов у політику усвідомлено, щоб змінити життя простих людей на краще. Однак зараз він не згоден із політикою своєї країни, а тому вирішив піти у відставку.
«Ми виросли на гаслі: «Світу – мир, війна – війні!», щороку ходили на демонстрації з плакатами «Мир, праця, травень!», і змінювати свої переконання з чиєїсь забаганки я не збираюся. Тому мені не соромно дивитися вранці у дзеркало. Я абсолютно не згоден із сьогоднішньою політикою держави й брати участь у ній не маю наміру. Я йду», – написав Захаров.
Раніше депутат Самарської Держдуми від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Михайло Абдалкін слухав послання диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів із макаронами на вухах.
Коментарі — 0