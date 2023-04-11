Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ
Ще у жовтні 2022 року політик назвав президента РФ Володимира Путіна «дрібним диктатором бідної країни»
фото: росЗМІ

Сергій Захаров вважає, що Росія – бідна країна

Пермський депутат із фракції «Єдина Росія» Сергій Захаров склав із себе повноваження достроково і виїхав з Росії. Про це він повідомив у себе в Instagram.

За словами депутата, він прийшов у політику усвідомлено, щоб змінити життя простих людей на краще. Однак зараз він не згоден із політикою своєї країни, а тому вирішив піти у відставку.

«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ фото 1

«Ми виросли на гаслі: «Світу – мир, війна – війні!», щороку ходили на демонстрації з плакатами «Мир, праця, травень!», і змінювати свої переконання з чиєїсь забаганки я не збираюся. Тому мені не соромно дивитися вранці у дзеркало. Я абсолютно не згоден із сьогоднішньою політикою держави й брати участь у ній не маю наміру. Я йду», – написав Захаров.

Раніше депутат Самарської Держдуми від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Михайло Абдалкін слухав послання диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів із макаронами на вухах.

Теги: праця партії війна депутат росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росія посилює десантників «сонцепеками» для наступу – британська розвідка
Росія посилює десантників «сонцепеками» для наступу – британська розвідка
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ
Витік секретних документів: США намагаються заспокоїти союзників
Витік секретних документів: США намагаються заспокоїти союзників
Кремль посилює дискредитацію Пригожина – ISW
Кремль посилює дискредитацію Пригожина – ISW
Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів
Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів
Витік секретних документів: Єгипет планував постачання ракет до РФ – ЗМІ
Витік секретних документів: Єгипет планував постачання ракет до РФ – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
47K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
41K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
25K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
13K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
12K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда

Новини

Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22
Хороші новини від президента. Вечірнє звернення
Вчора, 23:04

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту