«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ

Сергій Захаров вважає, що Росія – бідна країна

Пермський депутат із фракції «Єдина Росія» Сергій Захаров склав із себе повноваження достроково і виїхав з Росії. Про це він повідомив у себе в Instagram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами депутата, він прийшов у політику усвідомлено, щоб змінити життя простих людей на краще. Однак зараз він не згоден із політикою своєї країни, а тому вирішив піти у відставку.

«Ми виросли на гаслі: «Світу – мир, війна – війні!», щороку ходили на демонстрації з плакатами «Мир, праця, травень!», і змінювати свої переконання з чиєїсь забаганки я не збираюся. Тому мені не соромно дивитися вранці у дзеркало. Я абсолютно не згоден із сьогоднішньою політикою держави й брати участь у ній не маю наміру. Я йду», – написав Захаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше депутат Самарської Держдуми від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Михайло Абдалкін слухав послання диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів із макаронами на вухах.