Ракетна атака на Запоріжжя, Трамп підписав указ про закриття південного кордону США: головне за ніч

Росіяни вдарили по Запоріжжю балістикоюТрамп підписав указ про закриття південного кордону США, ЄС виділить Україні €35 млрд у 2025 році, подкастер Лекс Фрідман заявив, що має намір взяти інтерв'ю у Путіна в Росії, донецький «Шахтар» переміг «Брест» із рахунком 2:0, Мексика будує тимчасові притулки для депортованих осіб з США.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 січня, щоб ви були в курсі подій.

Росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою: серед постраждалих двомісячна дитина

У ніч проти 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 04:11 містяни почули серію гучних вибухів. Тоді Федоров зазначив, що мінімум чотири вибухи пролунало у Запоріжжі.

За попередньою інформацією, є постраждалі. Також відомо, що люди перебувають під завалами.

Федоров повідомив, що всі екстрені служби вже прямують на допомогу.

Оновлено станом на 04:38

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Їх госпіталізували.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Оновлено станом на 05:00

Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі постраждали десятеро людей. Пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.

Оновлено станом на 05:09

Кількість постраждалих зросла до 16 людей.

Оновлено станом на 05:49

П'ять людей у важкому стані після ракетної атаки РФ. Постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків.

Стан ще п'яти людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед них двоє співробітників ДСНС. Інші після допомогти лікарів будуть на амбулаторному лікуванні.

Серед постраждалих через удар росіян двомісячна дитина. Її щойно доставили до лікарні

Трамп підписав указ про закриття південного кордону США

У середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон», – йдеться в указі.

Повідомляється, що низка штатів, зокрема Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення мігрантів з Мексики під час правління Байдена, але «він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджають до США».

Також у повідомленні зазначено, що обіцянку виконано. Оскільки у 2024 році Трамп пообіцяв «закрити кордон першого дня». Відомо, що Трамп доручив Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту депортувати тих, хто нелегально потрапив у США через південний кордон.

Трамп неодноразово говорив про те, що планує боротися із нелегальною міграцією. ЗМІ повідомляють, що міграційна та митна служби США розпочали затримання нелегальних мігрантів по всій країні для їхньої депортації.

Подкастер Лекс Фрідман заявив, що має намір взяти інтерв'ю у Путіна в Росії

Американський подкастер Лекс Фрідман, який нещодавно брав інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського, заявив, що має намір поїхати в Росію, щоб взяти інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю американському стендап-коміку та коментатору Джо Рогану.

Фрідман розповів про свої плани відвідати Росію для того, щоб взяти інтерв'ю у російського диктатора Путіна.

«Я брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, і я поїду в Росію, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Я приймаю супутні ризики, а моя мета – просувати мир, відіграти свою незначну роль», – заявив Фрідман.

Про те, чи була розмова з представниками Путіна щодо інтерв'ю, Фрідман не сказав. Раніше він казав, що переговори потребують компромісів, щоб запобігти подальшим жертвам і стражданням.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман також казав, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

Внаслідок аварії на підстанції шахти більше 100 шахтарів опинилися заблокованими під землею

На Дніпропетровщині більше 100 шахтарів опинилися в пастці під землею внаслідок аварії на підстанції шахти. Про це повідомляє ДСНС України.

На глибині понад 1300 метрів опинились 135 шахтарів. Повідомляється, що аварію вдалося ліквідувати, завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС.

«135 шахтарів опинилися заблокованими на глибині понад 1300 метрів внаслідок аварії на підстанції шахти на Дніпропетровщині», – йдеться у повідомленні.

Щоб врятувати шахратів з-під земельної пастки, рятувальники застосували складну технологію створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню.

Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими.

ЄС виділить Україні €35 млрд у 2025 році – єврокомісар Домбровскіс

У 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро. Про це написав у соціальній мережі X віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК), єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс заявив, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро. Кошти будуть надані в рамках кредитної ініціативи Великої сімки Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та програми Ukraine Facility.

Повідомляється, що напередодні Домбровскіс зустрічався з першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі у середу, 22 січня.

«ЄС надає (Україні) фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 мільярдів євро на 2025 рік», – Валдіс Домбровскіс. Він також зазначив, що під час зустрічі зі Свириденко вони обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС.

Нагадаємо, 20 січня у швейцарському Давосі розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Мексика будує тимчасові притулки для депортованих осіб з США

Мексиканська влада почала будівництво гігантських наметів у місті Сьюдад-Хуарес, щоб підготуватися до можливого напливу мексиканців, депортованих згідно з указом президента США Дональда Трампа про масову депортацію. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що тимчасові притулки в Сьюдад-Хуаресі зможуть розмістити тисячі людей. Намети будуть готові вже за кілька днів. Влада забезпечить депортованих мексиканців їжею, тимчасовим житлом, медичним обслуговуванням і допомогою в отриманні документів. Уряд також планує мати парк автобусів, готових транспортувати мексиканців із центрів прийому назад до їхніх рідних міст.

У повідомленні йдеться, що Трамп пообіцяв здійснити найбільшу депортацію в історії США, яка вивезе мільйони іммігрантів. Однак операція такого масштабу, ймовірно, займе роки і буде дуже дорогою. Оскільки майже п'ять мільйонів мексиканців проживають у Сполучених Штатах без дозволу. Багато з них походять із центральних і південних районів Мексики, охоплених насильством і бідністю.

Уряд Мексики заявив, що готовий до можливості масової депортації. Але прихильники імміграції мають сумніви, побоюючись, що поєднання масових депортацій і заходів Трампа щодо запобігання в’їзду мігрантів до США може швидко наситити мексиканські прикордонні міста.

«Мексика зробить усе необхідне, щоб подбати про своїх співвітчизників, і виділить усе необхідне для прийому тих, хто репатріюється», – заявила міністр внутрішніх справ Мексики Роза Іцела Родрігес.

Однак враховуючи повільне економічне зростання, прогнозоване цього року, Мексиці може бути важко прийняти мільйони мексиканців, депортованих зі США, а значне падіння грошових переказів може спричинити «серйозні економічні збої» в містах і селах по всій країні, які залежать від такого доходу.

Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN

Президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Путіну, попередивши про нові санкції та податки, якщо війна в Україні не завершиться найближчим часом. Однак такі заяви можуть зіграти на руку Кремлю. Про це йдеться в аналізі CNN.

«Після багатьох років невдалих американських зусиль приборкати деструктивні дії Москви за кордоном – від воєн до отруєнь і втручання у вибори – останній ультиматум Трампа здається радше подачкою для російських яструбів у його новій адміністрації, ніж справжньою загрозою рішучих дій», – йдеться у повідомленні.

Американський лідер звернувся до президента Росії Володимира Путіна та заявив, що він має вибір – «легкий або складний шлях». Трамп погрожує Росії новими санкціями, тарифами та податками.

У аналізі CNN йдеться, що на перший погляд, відповідне послання Путіну виглядає як загроза. Проте Росія й так вже тривалий час перебуває під тиском міжнародних санкцій, а її торгівля зі США мінімальна.

Більш того, багаторічні зусилля Вашингтона, спрямовані на припинення агресивної політики Кремля, не принесли великих результатів. Росія продовжує вести війну в Україні.

Водночас Трамп публічно запропонував стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Він фактично назвав свою пропозицію «великою послугою» для Путіна. Однак Кремль вважатиме будь-яке припинення вогню цінною можливістю закріпити територіальні здобутки, відновити свою зруйновану армію та виграти час.

«Для Путіна це було б справді «дуже великою послугою»», – підкреслює CNN.