Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською

Лайма Вайкуле назвала російську мову єдиним плюсом, який був у радянський час

Латиська співачка Лайма Вайкуле зізналася, що до 19 років не знала російської мови, а зараз сприймає її як пережиток СРСР, проте сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською. Про це вона сказала в інтервʼю для російської служби «Радіо Свобода».

Вайкуле поділилася спогадами, як переживала утиски латишів за радянських часів на собі.

«Казали: «Ви можете говорити нормальною мовою?» Тобто російською! У Латвії! Це що за фраза? Це вже говорить про щось. До 19 років я взагалі не знала російської. Ми у школі й англійську не вчили, знаючи, що ніколи не стане в пригоді. А російська – ну, теж начебто не потрібна. Я жила в районі, де були тільки латиські сім'ї. Я погано знала російську мову. Але було так, таке було життя», – розповіла артистка.

Вона зізналася, що вдома з чоловіком спілкуються двома мовами: латиською та російською. На питання, якою мовою вона думає, зазначила: «Латиською, звичайно».

Після завершення війни в Україні Лайма Вайкуле хотіла би приїхати до України.

«Я хотіла б, щоб ця війна закінчилася. Напевно, мені одразу хотілося б поїхати в Україну. Я їм дуже співчуваю. З одного боку, хотілося б, а з іншого боку страшно... Останні роки я весь час їздила з турами в Україну, об'їхала всі міста. І було так чудово, так добре приймали. Ми їхали автобусом, Україна величезна. Ми їхали автобусами, зупинялися біля маленьких кафе, та скрізь нас так добре приймали! І говорили російською мовою і не було упереджень. Я боюся, що тепер там все зруйновано», – зізналася співачка.

Вона зауважила, що вірить, що зможе співати в Україні російською мовою.

«А мені здається, що я зможу. Це мова спілкування. Я ставлюся до неї як до чудової можливості спілкуватися з шостою частиною суші. Так склалась наша доля, що ми народилися у Радянському Союзі. І Узбекистан, і Киргизстан, і Азербайджан, і Балтія, і Грузія – ми всі знали російську мову. Нас примушували, але так сталося. У нас є можливість спілкування. Говорять, що Бог нас покарав, коли позбавив спільної мови. А якщо нам дана ця мова, то вона нам потрібна для спілкування, і нічого більше. Нічого особистого. І я до неї так ставлюся. І це чудово. З цього поганого залишилося хоч щось хороше – можливість розуміти один одного, можливість порозумітися. Єдиний плюс, який був у радянський час», – додала Вайкуле.

Також співачка зазначила, що їй не хочеться зараз сдухати тих співаків, які підтримали війну, розв'язану Путіним в Україні.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле здивувала своїх шанувальників, виконавши пісню українською мовою. Це рішення викликало захоплення в українців та хвилю негативу з боку росіян. У нещодавньому інтерв'ю телеканалу «Дождь» Вайкуле зізналася, що завжди боялася співати українською, але вирішила подолати цей страх та оновити свій репертуар. Україномовну пісню Лаймі Вайкуле запропонував композитор, імені якого вона називати не стала. Трек співачка теж виконуватиме не сама, а в дуеті з Миколою Трубачем. Вайкуле переконана, що композиція стане справжнім хітом.

Раніше Лайма Вайкуле завуальовано розкрила позицію свого колеги, російського співака Валерія Леонтьєва стосовно повномасштабної війни Росії проти України. У програмі «І гримнув Грем», Лайма відповіла на запитання прихильників, чи запрошувала вона Валерія Леонтьєва виступити на своєму фестивалі в Юрмалі, присвяченому підтримці Україні. Вайкуле зауважила, що цього разу вона не запросила Леонтьєва як гостя, але незабаром має намір це зробити.

Також Лайма Вайкуле розповаіла про особисту розмову зі своєю колегою – співачкою Софією Ротару в перші дні російського вторгнення.