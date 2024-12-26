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Генпрокурор Ізраїлю ініціював розслідування проти дружини Нетаньягу

Ірина Бура
glavcom.ua
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Генпрокурор Ізраїлю ініціював розслідування проти дружини Нетаньягу
фото з відкритих джерел

Біньямін Нетаньягу назвав звіт Uvda «брехнею»

Генпрокурор Ізраїлю наказав поліції почати розслідування проти дружини прем′єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за підозрою в переслідуванні політичних опонентів, а також свідків у судовому процесі щодо корупції глави уряду. Про це пише AP із посиланням на Мін’юст Ізраїлю.

«Слідство зосереджуватиметься на висновках недавнього звіту програми розслідувань Uvda щодо Сари Нетаньягу», – йдеться у інформації видання.

Зазначається, що ця програма виявила велику кількість повідомлень у WhatsApp, у яких пані Нетаньягу нібито дає вказівки колишньому помічнику організувати протести проти політичних опонентів та залякувати Хадаса Кляйна, ключового свідка в судовому процесі.

У відео, оприлюдненому раніше в четвер, Біньямін Нетаньягу перерахував, за його словами, багато добрих і благодійних вчинків своєї дружини, а також назвав звіт Uvda «брехнею».

Нагадаємо, 10 грудня Нетаньяху вперше виступив перед судом як обвинувачений у трьох корупційних справах. Його звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. За цими статтями йому може загрожувати до 13 років ув'язнення.

У листопаді Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Нетаньягу за  військові злочини в Палестині. До цього спецкомітет ООН з розслідування дій Ізраїлю, що стосуються прав людини, заявив, що політика Тель-Авіва щодо палестинців і арабів після загострення конфлікту може бути розцінена як  геноцид. Йдеться про період із жовтня 2023-го до липня 2024 року.

До слова, ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений. Італія намагається досягти компромісу серед союзників по Групі семи та призупинити виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення близькосхідного конфлікту. 

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Теги: Ізраїль відео послуги розслідування слідство прокурор

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