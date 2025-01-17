Нетаньягу підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом

Угода набуде чинності в понеділок 20 січня

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Про це повідомляє The Times of Israel.

У заяві зазначено, що прем’єр-міністр скликав засідання Кабінету міністрів з питань безпеки на п’ятницю, 17 січня, для голосування щодо угоди. Водночас засідання уряду в повному складі заплановано на вечір суботи, 18 січня. Це пов’язано з тим, що противники угоди мають отримати 24 години для подання петиції до Верховного суду. Адже проведення засідання в п’ятницю вдень не дозволить віруючим противникам угоди, які дотримуються шабату, скористатися цим правом.

За інформацією видання, перенесення засідання уряду на суботу означає, що 24-годинний період для подання петицій завершиться лише пізно в неділю. Таким чином, угода набуде чинності в понеділок, із затримкою на один день. Через це перші три заручники, яких планували звільнити в неділю, будуть звільнені лише наступного дня.

Ізраїльська переговорна група вже повідомила Нетаньягу про досягнення угоди, за що прем’єр подякував їм. Також сім’ї решти 98 заручників отримали оновлену інформацію. Згідно із заявою офісу прем’єра, Нетаньягу доручив відповідним службам підготуватися до прийому звільнених заручників у межах угоди.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Згодом президент США Джо Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом. Зазначається, що угода припинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.