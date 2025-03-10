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Угорський депутат отримав штраф за зрив виступу Орбана: увімкнув промову, де той критикує росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угорський депутат отримав штраф за зрив виступу Орбана: увімкнув промову, де той критикує росіян
Хадгазі також називає угорський парламент «нелегітимним «ляльковим театром», у роботі якого, немає сенсу брати участь»
фото: facebook.com/hadhazyakos

Хадгазі відтворив промову Орбана 18-річної давнини, де він закликав молодь «не дозволити росіянам, яких уже вигнали, залізти назад»

Незалежний депутат Акоша Хадгазі зірвав виступ прем’єр-міністра Віктора Орбана. За цесСпікер угорського парламенту Ласло Кевер оштрафував його на 7 млн форинтів (784 тис. грн). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Хадгазі та видання Telex.

Так, наприкінці лютого Орбан виступав у парламенті, однак під час цього Хадгазі почав відтворювати через гучномовець промову Орбана 18-річної давнини, у якій він говорив про важливість західної демократії й закликав молодь майбутнього «не дозволити росіянам, яких уже вигнали, залізти назад».

У рішенні Кевера, який опублікував Хадгазі, йдеться, що депутат не припинив відтворювати аудіозапис, тому прем’єр мусив перервати свій виступ. Це, мовляв, не дозволяло Орбану «скористатися своїм правом на висловлення».

Через це, а також через те, що Хадгазі «називає парламент нелегітимним «ляльковим театром», у роботі якого, немає сенсу брати участь», його й оштрафували на 7 млн форинтів шляхом зменшення заробітної плати на таку суму.

«Лист Кевера – це важливий документ епохи, у якому влада фіксує, що вона очікує від опозиції: сидіти в «парламенті» і мовчки слухати навіть найбільші підлості, з руками за спиною. І, звісно, іноді виступати, але лише з тим, що товариш Кевер дозволить сказати», – відреагував депутат.

Також він попросив фінансової допомоги в тих, «кому це не завдасть труднощів», щоб «зіпсувати радість» спікеру парламенту.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу. Він стверджує, що це нібито зашкодить економіці його країни.

Також «Главком» повідомляв, що Орбан закликав Європейський Союз розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню в Україні.

До слова, на Facebook-сторінці уряду Угорщини з’явився допис із заявою, що збереження України «не має статися». Однак згодом цей допис зник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Hang, яке звернуло увагу на зникнення публікації.

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Теги: Європейський союз парламент молодь влада Віктор Орбан штраф депутат

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