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Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України
Угорщина відмовилася підписати український розділ висновків саміту ЄС
фото з відкритих джерел

Офіційний Будапешт порушує європейську єдність

Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала документ Європейської Ради, складений за підсумками саміту ЄС щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті Євроради.

У підсумковому документі підтверджується підтримка незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України й підходу «мир через силу», а також висловлюється готовність посилити тиск на РФ шляхом нових санкцій та заморожування російських активів.

Проте у тексті документу йдеться, що його «рішуче підтримали 26 очільників держав або урядів», хоча у складі Євросоюзу наразі 27 держав. За інформацією джерел «Європейської правди», Угорщина відмовилася підписати український розділ висновків саміту ЄС, і він буде опублікований як окремий документ за 26 підписами.

Нагадаємо, раніше угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Будапешт бажає зробити Україну так званою «буферною зоною» між Європейським Союзом та Росією.

А очільник польського МЗС Радослав Сікорський попереджав, що Угорщина шукає союзників, аби поступово «зруйнувати об’єднану Європу».

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Теги: Європейський союз Україна документи Угорщина саміт

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