Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України
Офіційний Будапешт порушує європейську єдність
Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала документ Європейської Ради, складений за підсумками саміту ЄС щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті Євроради.
У підсумковому документі підтверджується підтримка незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України й підходу «мир через силу», а також висловлюється готовність посилити тиск на РФ шляхом нових санкцій та заморожування російських активів.
Проте у тексті документу йдеться, що його «рішуче підтримали 26 очільників держав або урядів», хоча у складі Євросоюзу наразі 27 держав. За інформацією джерел «Європейської правди», Угорщина відмовилася підписати український розділ висновків саміту ЄС, і він буде опублікований як окремий документ за 26 підписами.
Нагадаємо, раніше угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Будапешт бажає зробити Україну так званою «буферною зоною» між Європейським Союзом та Росією.
А очільник польського МЗС Радослав Сікорський попереджав, що Угорщина шукає союзників, аби поступово «зруйнувати об’єднану Європу».
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