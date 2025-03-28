ЄС закликав громадян мати 72-годинний набір виживання. Угорщина в істериці

Сіярто: «Навіщо європейцям складати набір для виживання. І якщо продумати, то, залишиться одне – Брюссель готується до війни»

За словами Сіярто, для ЄС чи будь-якої держави-члена НАТО немає жодної загрози, навіть з боку Росії

В Угорщині стурбовані рекомендацією Єврокомісії для європейців підтримувати достатні запаси щонайменше 72 години на випадок надзвичайних ситуацій, що закладена в Стратегії щодо готовності ЄС. Як передає «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, цитує Magyar Nemzet.

За його словами, коли у Будапешті почули про таку пропозицію для європейців, то спочатку подумали, що це «якийсь тролінг чи жарт».

Сіярто згадав єврокомісарку з управління кризовими ситуаціями Аджу Лябіб, яка показала, що слід мати із собою на випадок кризи, як їжу, воду, ліки, готівку та зарядну станцію для телефона.

«Питання справедливо виникає в XXI столітті, навіщо європейцям складати набір для виживання на 72 години. І якщо спробувати продумати пояснення, то, на жаль, залишиться одне – Брюссель готується до війни», – вважає глава угорської дипломатії.

Сіярто звинуватив Брюссель у непідтримці мирних зусиль американського президента Дональда Трампа.

За словами посадовця, для ЄС чи будь-якої держави-члена НАТО немає жодної загрози, навіть з боку Росії. А от пропозиції щодо пакета на 72 години нібито означають, що це сам Брюссель «хоче розширити війну». Тепер Угорщина вимагає пояснень, чому у ЄС вважають необхідним складати запаси.

Як відомо, Єврокомісія 26 березня заявила у своїй новій Стратегії щодо готовності ЄС, що блок готується до ризиків, включно зі стихійними лихами, кібератаками та геополітичними кризами, зокрема можливістю збройної агресії проти країн ЄС.

Єврокомісія попереджає, що Європа має бути готовою до потенційного конфлікту, а також до кібератак, пандемій та наслідків кліматичної кризи. «Ми повинні підготуватися до інцидентів та міжсекторальних криз у великих масштабах, включаючи можливість збройної агресії, яка торкається однієї чи кількох держав-членів», – йдеться у проєкті документа. При цьому газета уточнює, що до стратегії ще можуть бути внесені зміни.

Також Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликає громадян республіки зробити запаси на три дні автономного виживання. Це необхідно на випадок кризових ситуацій. Ба більше, кожна польська родина до кінця 2025 року має отримати посібник для часів кризи та війни. Такий довідник наразі розробляють Міністерство внутрішніх справ, Міністерство національної оборони та Центр безпеки уряду.

Водночас сережа популярних у Польщі супермаркетів почала продаж рюкзаків, які можна розглядати як евакуаційні комплекти на випадок війни чи інших надзвичайних ситуацій.