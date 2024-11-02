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США попередили, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран знову вдарить по ньому

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США попередили, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран знову вдарить по ньому
США застерігає Іран від атаки нап Ізраїль
фото з відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, Іран планує знову вдарити ракетами по території Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Іран про наслідки повторного нападу на Ізраїль. У разі нового нападу Америка не зможе стримати дії ізраїльтян. Про це повідомляє видання Axios.

Щоб дати загальне розуміння, видання нагадує: 1 жовтня Іран завдав удару по Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет. У відповідь 25 жовтня Ізраїль атакував іранські військові об'єкти, уникаючи ударів по ядерних або нафтових установках. Після цього Іран знову почав погрожувати, на що відреагували США.

«Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль, і не можемо гарантувати, що наступна атака буде такою ж точною та обмеженою, як попередня», – заявив представник США.

Американський чиновник додав, що це повідомлення було безпосередньо передано Ірану. За інформацією ізраїльського чиновника, повідомлення з Вашингтона Тегерану передали через швейцарських посередників.

Ці події відбулися на тлі заяви верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який на зустрічі зі студентами в суботу зазначив, що США та Ізраїль «отримають нищівну відповідь». Член комітету національної безпеки іранського парламенту Есмаїл Коусарі того ж дня заявив, що Рада безпеки Ірану затвердила заходи у відповідь, хоча дата і масштаби ще не визначені. Він також підкреслив, що атака буде проведена разом з іншими «силами спротиву» в регіоні і буде потужнішою за удар 1 жовтня.

Напередодні, у п'ятницю, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила журналістам, що адміністрація «чітко дала зрозуміти, що Іран не повинен відповідати», і США продовжать підтримувати Ізраїль, якщо це станеться.

Того ж дня представник Пентагону генерал Пет Райдер повідомив, що США відправляють на Близький Схід додаткові есмінці, системи протиракетної оборони, винищувачі, літаки-заправники та кілька стратегічних бомбардувальників В-52.

«Міністр оборони Остін продовжує чітко давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або довірені сили використають цю ситуацію для нападу на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу», – заявив Райдер.

Axios повідомляє, що останніми днями ізраїльська розвідка припустила можливу підготовку Ірану до атаки на Ізраїль із території Іраку з використанням безпілотників та балістичних ракет. Вважається, що атака може бути приурочена до виборів президента США. Американські чиновники підтвердили, що такий сценарій залишається ймовірним у найближчі дні.

Атака через проіранські сили в Іраку, а не з території самого Ірану, може бути спробою уникнути повторної атаки Ізраїлю на стратегічні іранські об’єкти.

При цьому ізраїльські та американські чиновники наголошують, що Ізраїль може відповісти навіть у випадку, якщо атака відбудеться з території Іраку.

«Все залежатиме від масштабів атаки та її наслідків», – підсумував ізраїльський чиновник.

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Теги: розвідка Адміністрація Президента міністр Ізраїль чиновник військові прессекретар райдер Іран США

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