США попередили, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран знову вдарить по ньому

За інформацією ЗМІ, Іран планує знову вдарити ракетами по території Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Іран про наслідки повторного нападу на Ізраїль. У разі нового нападу Америка не зможе стримати дії ізраїльтян. Про це повідомляє видання Axios.

Щоб дати загальне розуміння, видання нагадує: 1 жовтня Іран завдав удару по Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет. У відповідь 25 жовтня Ізраїль атакував іранські військові об'єкти, уникаючи ударів по ядерних або нафтових установках. Після цього Іран знову почав погрожувати, на що відреагували США.

«Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль, і не можемо гарантувати, що наступна атака буде такою ж точною та обмеженою, як попередня», – заявив представник США.

Американський чиновник додав, що це повідомлення було безпосередньо передано Ірану. За інформацією ізраїльського чиновника, повідомлення з Вашингтона Тегерану передали через швейцарських посередників.

Ці події відбулися на тлі заяви верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який на зустрічі зі студентами в суботу зазначив, що США та Ізраїль «отримають нищівну відповідь». Член комітету національної безпеки іранського парламенту Есмаїл Коусарі того ж дня заявив, що Рада безпеки Ірану затвердила заходи у відповідь, хоча дата і масштаби ще не визначені. Він також підкреслив, що атака буде проведена разом з іншими «силами спротиву» в регіоні і буде потужнішою за удар 1 жовтня.

Напередодні, у п'ятницю, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила журналістам, що адміністрація «чітко дала зрозуміти, що Іран не повинен відповідати», і США продовжать підтримувати Ізраїль, якщо це станеться.

Того ж дня представник Пентагону генерал Пет Райдер повідомив, що США відправляють на Близький Схід додаткові есмінці, системи протиракетної оборони, винищувачі, літаки-заправники та кілька стратегічних бомбардувальників В-52.

«Міністр оборони Остін продовжує чітко давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або довірені сили використають цю ситуацію для нападу на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу», – заявив Райдер.

Axios повідомляє, що останніми днями ізраїльська розвідка припустила можливу підготовку Ірану до атаки на Ізраїль із території Іраку з використанням безпілотників та балістичних ракет. Вважається, що атака може бути приурочена до виборів президента США. Американські чиновники підтвердили, що такий сценарій залишається ймовірним у найближчі дні.

Атака через проіранські сили в Іраку, а не з території самого Ірану, може бути спробою уникнути повторної атаки Ізраїлю на стратегічні іранські об’єкти.

При цьому ізраїльські та американські чиновники наголошують, що Ізраїль може відповісти навіть у випадку, якщо атака відбудеться з території Іраку.

«Все залежатиме від масштабів атаки та її наслідків», – підсумував ізраїльський чиновник.