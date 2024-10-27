Росія в G20 заявила, що країни мають глобально співпрацювати

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що вимоги Росії в G20 про те, що країни повинні співпрацювати, є глузуванням, враховуючи вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Ми не повинні забувати, з чого все почалося. Спад Німеччини почався навесні 2022 року. І ми всі знаємо причину, чому це сталося навесні 2022 року», – сказав Нагель.

Він зазначив, що «божеволіє», коли змушений слухати російського колегу на зустрічах у форматі G20, і той розповідає йому, наскільки важлива міжнародна співпраця.

«Це дійсно неприйнятно. Ми знаємо, що у нас є структурні проблеми в Європі, тепер ми повинні знайти розумні способи – і розумні способи є – як подолати ці структурні проблеми», – додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

До слова, Генеральний прокурор України Андрій Костін звернувся до влади Бразилії із закликом заарештувати російського диктатора, якщо він все-таки прибуде на саміт.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс». Раніше, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з Олафом Шольцом: «Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном.