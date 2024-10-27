Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Глава Бундесбанку «божеволіє», коли чує пропозиції РФ про співпрацю – Bloomberg

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава Бундесбанку «божеволіє», коли чує пропозиції РФ про співпрацю – Bloomberg
Голова Центрального банку Німеччини розкритикував росіян
фото з відкритих джерел

Росія в G20 заявила, що країни мають глобально співпрацювати

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що вимоги Росії в G20 про те, що країни повинні співпрацювати, є глузуванням, враховуючи вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Ми не повинні забувати, з чого все почалося. Спад Німеччини почався навесні 2022 року. І ми всі знаємо причину, чому це сталося навесні 2022 року», – сказав Нагель.

Він зазначив, що «божеволіє», коли змушений слухати російського колегу на зустрічах у форматі G20, і той розповідає йому, наскільки важлива міжнародна співпраця.

«Це дійсно неприйнятно. Ми знаємо, що у нас є структурні проблеми в Європі, тепер ми повинні знайти розумні способи – і розумні способи є – як подолати ці структурні проблеми», – додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

До слова, Генеральний прокурор України Андрій Костін звернувся до влади Бразилії із закликом заарештувати російського диктатора, якщо він все-таки прибуде на саміт.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс». Раніше, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з Олафом Шольцом: «Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном.

Читайте також:

Теги: міністр саміт путін прокурор Андрій Костін диктатор Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антоніу Гутерріш прийняв запрошення Путіна на саміт БРІКС
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС. Україна відреагувала
22 жовтня, 09:21
Стефанішина зробила заяву щодо вступу України в НАТО
Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року – Стефанішина
18 жовтня, 23:22
Юрій Луценко прокоментував інформацію про те, що понад 50 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
17 жовтня, 13:58
Електромобілі стають все більш популярними у Європі
Скільки коштує зарядити електромобіль у різних країнах Європи
14 жовтня, 09:58
Джо Байден здійсниться візит до Німеччини
Візит Байдена до Німеччини відбудеться: названо дату
13 жовтня, 15:41
Як стверджує експрем’єр, інцидент стався ще у 2017 році, під час офіційного візиту Нетаньягу до Великої Британії
Борис Джонсон заявив, що його слухали ізраїльські шпигуни
4 жовтня, 03:00
Лавров прагне, щоб Трамп скасував закон України про мову та про автокефалію української православної церкви
Росія хоче, щоб Трамп, у разі перемоги на виборах, «скасував» два українських закони
29 вересня, 14:35
Аби отримати бронь, працівник має бути офіційно працевлаштований
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
28 вересня, 15:47
Словацький плацдарм російського наступу
Словацький плацдарм російського наступу
28 вересня, 08:55

Економіка

Глава Бундесбанку «божеволіє», коли чує пропозиції РФ про співпрацю – Bloomberg
Глава Бундесбанку «божеволіє», коли чує пропозиції РФ про співпрацю – Bloomberg
Китай у грудні введе нові обмеження на постачання товарів подвійного призначення до РФ
Китай у грудні введе нові обмеження на постачання товарів подвійного призначення до РФ
«Золоті субмарини»: Іспанія та Німеччина змагаються за мегаконтракт для Індії
«Золоті субмарини»: Іспанія та Німеччина змагаються за мегаконтракт для Індії
Центробанк Росії підвищив ключову ставку до максимального за 20 років рівня
Центробанк Росії підвищив ключову ставку до максимального за 20 років рівня
Аналітики МВФ визнали, що помилково спрогнозували дату закінчення війни в Україні
Аналітики МВФ визнали, що помилково спрогнозували дату закінчення війни в Україні
Французька промисловість впала до мінімуму за чотири роки – Bloomberg
Французька промисловість впала до мінімуму за чотири роки – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії
38K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
9473
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
8112
Відомий музикант став татусем двійнят
7181
Тисяча від Зеленського: народна депутатка розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати

Новини

27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
25 жовтня, 21:09

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua