«Стріли» полетіли. Чому Ізраїль розпочав Третю ліванську

Ізраїль заявляє про «обмежену операцію» на півдні Лівану, метою якої є військові об'єкти «Хезболли»

У понеділок, 30 вересня, ізраїльська армія завдала удару по передмістям столиці Лівану Бейруту. Раніше, 27 вересня, внаслідок таких ударів було вбито 64-річного ватажка ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насраллу. Нині за ним в Лівані триває жалоба, вона триватиме до 2 жовтня. Але ця скорбота завершується тепер на тлі наземної операції проти Лівану, яку Ізраїль розпочав сьогодні вночі. О другій ночі Армія оборони країни повідомила, що військова операція «Стріли півночі» триває вже кілька годин. «Главком» аналізує витоки ізраїльсько-ліванського конфлікту та міжнародну реакцію на останні дії Ізраїлю.

Що відомо про початок операції?

«ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) розпочав обмежені, локалізовані та цільові наземні рейди на основі точної розвідувальної інформації проти терористичних об'єктів та інфраструктури «Хезболли» в південному Лівані. Ці цілі розташовані в селах неподалік від кордону і становлять безпосередню загрозу ізраїльським громадам на півночі Ізраїлю», – йдеться у повідомленні ізраїльських військових.

Повідомлення про початок військової операції проти Лівану, оприлюднене на офіційному ТГ-каналі Армії оборони Ізраїлю

Напередодні стало відомо, що Ізраїль готується до наземної операції на кордоні з Ліваном – там, де території Ізраїлю зазнають постійних обстрілів з боку сусідньої країни.

Витоки даних про те, що вторгнення можливе вже цього тижня, заздалегідь з’явилися в західній пресі. Джерела видання The Wall Street Journal повідомляли, що ізраїльські сили спеціального призначення проводять цілеспрямовані рейди на півдні Лівану, зокрема в тунелях «Хезболли», уздовж лівано-ізраїльського кордону. За словами колишнього високопосадовця ізраїльської армії Аміра Авіві, ці рейди були стандартною частиною підготовки до більш масштабних дій, а позиції «Хезболли» є настільки ослабленими, що питання тільки в тому, як далеко Ізраїль зайде в Лівані.

Вже у понеділок в Ізраїлі відбулося засідання військового кабінету, на якому, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, затвердили план дій проти Лівану. Про такий план, за словами представника Держдепартаменту США Меттью Міллера, ізраїльська влада проінформувала Вашингтон.

Після цього міністри оборони США та Ізраїлю Ллойд Остін і Йоав Галант переговорили та погодилися із тим, що загроза, яку створює «Хезболла» для Ізраїлю, потребує превентивних кроків. Остін лише наголосив на потребі шукати й дипломатичне рішення також, щоб гарантувати безпеку для цивільних та можливість згодом «повернутися додому по обидва боки кордону».

Що взагалі відбувається між Ізраїлем та Ліваном?

Наприкінці 1970-х років стосунки Ізраїлю та Лівану погіршилися. Обраний у 1981-му міністром оборони Ізраїлю Аріель Шарон був прихильником ударів на випередження по «Організації визволення Палестини», утвореній низкою арабських країн.

Представники Організації базувалися у Лівані – фактично, південна частина цієї країни стала плацдармом для атак на Ізраїль. На початку 1980-х році палестинські бойовики здійснили ряд нападів на сусідню країну. У відповідь на це Ізраїль вторгся до Лівану – так розпочалася Ліванська війна 1982 року.

Війна завершилася у 1985-му окупацією Ізраїлем частини території Лівану. Захоплена територія становила 900 кв. км або приблизно 10% загальної площі країни. Для Ізраїлю це була буферна зона, яка мала убезпечити його від атак палестинців.

Пізніше, у 1999 році прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Барак пообіцяв, що протягом року всі ізраїльські війська будуть виведені з Південного Лівану. Дійсно, повний відхід Ізраїлю до міжнародно визнаного кордону відбувся 24 травня 2000 року.

Виходячи з Лівану, ізраїльтяни залишили там військові укріплення, а також зброю, яка належала розформованій Армії Південного Лівану – воєнізованим формуванням, котрі діяли на території Лівану в інтересах Ізраїлю.

Спорудами та військовим устаткуванням тут таки заволоділа «Хезболла» – парамілітарна ісламістська організація і політична партія, представлена у парламенті Лівану.

«Хезболла» розв’язала Другу ліванську війну, яка почалася у 2006 році точковими атаками на Ізраїль. Історія повторилася: ізраїльська авіація розбомбила основні автодороги, мости та аеропорти Лівану, після чого Ізраїль почав наземне вторгнення і окупував частину території противника.

Мапа ударів Ізраїля по території Лівану під час війни 2006 року інфографіка: Вікіпедія

Пізніше Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію 1701, якою зажадала від Ізраїлю припинення вогню та виведення військ. Ізраїль виконав резолюцію і вивів свої сили, проте «Хезболла» проігнорувала частину своїх зобов’язань і не почала роззброєння.

Яку роль тут відіграє Іран?

Станом на 1 жовтня 2024 року Ізраїль та Ліван не перебували у стані війни. Якщо «Третя Ліванська» і розпочалася, то починаючи саме із сьогоднішнього дня. Але ватажків «Хезболли» Ізраїль знищував і до того. Окрім Хасана Насралли, ізраїльська армія також ліквідувала заступника командувача іранського Корпусу вартових ісламської революції, генерал-майора Аббаса Нілфорушана.

Ще раніше, 17 вересня, світ шокував один з найбільш «креативних» терактів в історії, коли у різних районах Лівану здетонували пейджери. Поранення отримали близько 2,8 тис. людей, 12 загинули. Ці архаїчні пристрої, якими у цивілізованому світі вже мало хто користується, «Хезболла» використовує як закриту систему зв'язку, найменш схильну до злому і прослуховування. Рух і влада Лівану поклали на Ізраїль відповідальність за те, що сталося. «Хезболла» також пообіцяла Тель-Авіву жорстку відповідь.

«Хезболлу» кваліфікують як терористичну організацію США та ряд європейських країн. А фінансує та оснащує її здебільшого Іран. Як «Хезболла», так і Іран відкрито декларують бажання знищити державу Ізраїль, тож нині головне питання полягає у тому, чи підтримає Іран свого союзника і чи вступить він у війну?

У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив із прямим відеозверненням до жителів Ірану. В ньому він попередив аудиторію, що режим їхньої країни «занурює наш регіон дедалі глибше в темряву, дедалі глибше у війну».

«На Близькому Сході немає такого місця, куди Ізраїль не зможе дістати. Немає місця, куди ми не здатні піти, щоб захистити наш народ і нашу країну», – також попередив прем'єр-міністр.

Армія Ірану поки що тримається осторонь ізраїльсько-ліванського конфлікту фото з відкритих джерел

Тим часом Deutsche Welle опитала близькосхідних експертів, які зазначили, що втручання Ірану у війну – малоймовірне. По-перше, тому, що Іран віддалений географічно, що обмежує його дії; по-друге, тому, що на ескалацію конфлікту з Ізраїлем ця держава не піде, а по-третє, тому, що існування «Хезболли» іще не перебуває під загрозою.

«Поки що «Хезболлі» вдавалося захищатися і пережити цю фазу конфлікту без особливих втрат. Про це заявив і віцепрезидент Ірану Джавад Заріф, який наголосив, що «Хезболла» «здатна захистити себе», – говорить Хамідреза Азізі, дослідник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Принаймні, по гарячих слідах після ізраїльської атаки 1 жовтня в іранському МЗС «вмили руки»: представник цього відомства Насер Канаані заявив, що Ірану немає необхідності відправляти сили на допомогу Лівану, бо той «довів, що сам здатний перемогти окупаційний режим».

Якою є перша реакція світу на атаку Ізраїлю?

Прикметно, що раніше вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії прийшло де-факто «непоміченим» Іраном – в усякому разі, його офіційне керівництво відбулося мовчанням. Щодо ліквідації Хасана Насралли, то колишній віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф пообіцяв, що такі дії можуть привести до «знищення» Ізраїлю.

Обраний цього року президент Ірану Масуд Пезешкіян обирає більш обережні та менш конкретні слова для того, аби висловити ставлення до ударів Ізраїлю по Лівану та «Хезболлі». «Ми не можемо прийняти такі дії, і вони не залишаться без відповіді», – говорить він.

В унісон іранським союзникам прогнозовано «рішуче засудило» поведінку Ізраїлю й російське МЗС, яке закликало його припинити бойові дії та вивести війська з ліванської території.

Станом на зараз Ізраїль продовжує завдавати ударів по середмістю Бейрута, і, як заявляє міністр закордонних справ країни Ісраель Кац, ніякого перемир'я не відбудеться, доки бойовики «Хезболли» не залишать південних районів Лівану.

Крім того, армія Ізраїля завдала удару і по Дамаску в Сирії. Унаслідок атаки троє людей загинули, серед них – відома місцева телеведуча Сафаа Ахмед. Міністерство оборони Сирії заявило, що ізраїльські військові атакували Дамаск безпілотниками з напрямку Голанських висот.

Все, що відбувається зараз, не знаходить схвалення у президента США Джо Байдена. «Я більш обізнаний, ніж ви можете припустити, і я хотів би, щоб вони зупинились. Ми повинні припинити вогонь зараз», – зазначив він, спілкуючись з журналістами. Втім, так само Вашингтон висловлював невдоволення методами, які застосовував Ізраїль під час операції в Секторі Газа, але Тель-Авів на такі занепокоєння зважав далеко не завжди. Власне, США та арабські країни закликали Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту і напередодні вторгнення до Лівану, але ці заклики не були взяті до уваги.

Історія двох попередніх ліванських воєн (і не тільки їх) засвідчує, що, почавши бойові дії, Ізраїль вже не зупиняється. Незалежно від того, подобається це світу, наддержавам у тому числі, чи ні.

Наталія Лебідь, «Главком»