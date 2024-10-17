Ліквідація лідера ХАМАС: Нетаньяху заявив, що Ізраїль не зупиниться на цьому

Ізраїль не зупиниться після ліквідації лідера ХАМАС

Ізраїль підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Сінвара

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Яхьї Сінвара, зазначив, що ворог «отримав серйозний удар». Водночас, за його словами, завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, «ще не завершене». Слова політика передає видання The Guardian.

На прес-конференції після заяви ізраїльських військових про ліквідацію Яхьї Сінвара, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наголосив, що Ізраїль продемонстрував, "що з тими, хто намагається завдати нам шкоди, трапляється саме це".

За словами Нетаньяху, «сили добра завжди можуть подолати сили зла та темряви». Він зазначив, що війна триває і вимагає великих жертв.

Звертаючись до громадян Ізраїлю, прем'єр підкреслив, що країна ще стикається з багатьма викликами, і закликав «зберігати стійкість», «твердо стояти на своїй землі та продовжувати боротьбу».

«Ми не зупинимося у війні. Наш шлях веде в Рафах», – заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

До слова,члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звернути увагу на рішення ООН, зазначивши, що створення Ізраїлю стало можливим саме завдяки резолюції цієї організації.