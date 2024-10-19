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Німеччина поставлятиме ППО Україні «негайно» – Умєров

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Німеччина поставлятиме ППО Україні «негайно» – Умєров
Німеччина посилить українську ППО
фото з відкритих джерел

Україна потребує захисту критичної та цивільної інфраструктури

Україна робить реальні кроки для захисту цивільних та важливої інфраструктури. Зокрема, досягнуто домовленості з Німеччиною про негайне посилення протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури», – наголосив Умєров.

Він зазначив, що на зустрічі міністрів оборони країн G7 було підписано важливу угоду з Німеччиною про негайні заходи для посилення системи протиповітряної оборони України.

«Угода передбачає, що країни-підписанти братимуть участь у спільних проєктах або фінансуватимуть власні ініціативи, спрямовані на зміцнення можливостей ППО Збройних сил України», – пояснив він.

Також міністр оборони додав, що до проєкту, крім України, долучаться ще п’ять країн: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

«Щиро дякую Німеччині за ініціативу і всім країнам-учасницям за вагомий внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу!» – підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до зими українську ППО буде значно посилено. 

До слова, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з керівниками напрямків і дав їм завдання щодо посилення ППО з чіткими термінами виконання. 

Нагадаємо, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар заявив, що приватним підприємствам в Україні можуть дозволити встановлювати системи ППО

 

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Теги: Німеччина міністр Нідерланди Володимир Зеленський президент Рустем Умєров системи ППО

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