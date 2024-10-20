У збитій над Україною північнокорейській ракеті виявлено західні деталі

Лідери Росії та КНДР досі мають доступ до компонентів для зброї західного виробництва

У ракетах, які Північна Корея постачає Росії для атак по Україні, виявили компоненти, вироблені західними компаніями. Через це Україна закликає посилити санкції проти РФ та КНДР. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила число нещодавно виготовлених компонентів західного виробництва», – заявив Сибіга.

За його словами, лідери Росії та КНДР досі мають доступ до компонентів для зброї західного виробництва.

Через це міністр закликав союзників «рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит».

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства.

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Згодом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Він зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.