Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки

Чоловік вихопив посеред вулиці з рук потерпілої смартфон

У Києві поліцейські затримали чоловіка за пограбування 18-річної студентки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Фігурант на вулиці у Соломʼянському районі підбіг до потерпілої, вихопив з її рук смартфон та втік. Поліцейські оперативно встановили порушника та затримали його, а телефон заявниці вилучили як речовий доказ», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, за вчинене 44-річний мешканець Київщини наступні десять років може провести за ґратами.

Раніше правоохоронці Києва повідомили про підозру чоловіку, який пограбував музиканта в центрі міста. Як зазначалося, зловмисник вдарив потерпілого по обличчю та відібрав його гітару і мобільний телефон.

Як повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Як повідомлялося, до цього кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, закон підвищує поріг до 3000 грн, а також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700; за крадіжку від 758 до 3028 грн штраф 1700 – 5100; за повторну – від 8500 до 17 000.