Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
фото: пресслужба поліції

Чоловік вихопив посеред вулиці з рук потерпілої смартфон

У Києві поліцейські затримали чоловіка за пограбування 18-річної студентки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. 

«Фігурант на вулиці у Соломʼянському районі підбіг до потерпілої, вихопив з її рук смартфон та втік. Поліцейські оперативно встановили порушника та затримали його, а телефон заявниці вилучили як речовий доказ», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, за вчинене 44-річний мешканець Київщини наступні десять років може провести за ґратами.

Раніше правоохоронці Києва повідомили про підозру чоловіку, який пограбував музиканта в центрі міста. Як зазначалося, зловмисник вдарив потерпілого по обличчю та відібрав його гітару і мобільний телефон.

Як повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Як повідомлялося, до цього кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, закон підвищує поріг до 3000 грн, а також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700; за крадіжку від 758 до 3028 грн штраф 1700 – 5100; за повторну – від 8500 до 17 000.

Теги: поліція смартфон пограбування викрадення телефон штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на iPhone 16 впадуть через низький попит
Ціни на iPhone 16 впадуть через низький попит
22 вересня, 00:40
Невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину
На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені
22 вересня, 18:33
На Харківському шосе сталася аварія з мотоциклістом
ДТП на Харківському шосе: машини стали у великому заторі (відео)
24 вересня, 11:00
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 27 вересня 2024 р.
Удар по будівлі поліції у Кривому Розі: перші фото наслідків
27 вересня, 12:58
Поліцейський Ігор Поладич присвятив 20 років свого житті службі в органах внутрішніх справ
Трагедія у Сумах: що відомо про поліцейського, який загинув через російський удар
28 вересня, 12:46
Свою агресію чоловік пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою
У Києві чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не знайшов собі достойну дружину
8 жовтня, 19:13
Сергій Положай, який посперечався з військовими
У Дніпрі гендиректор компанії-виробника вікон назвав ТЦК «чортами», бо його зупинили для перевірки документів
13 жовтня, 09:59
Вибухотехніки працювали на Сумщині
На Сумщині знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула при падінні
Вчора, 05:56
Туреччина взялась боротись із тими, хто не платить податки
У Туреччині з'явився офіційний перелік «податкових ухилянтів»
Вчора, 11:18

Новини

Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА
Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
У Києві викрили масштабну схему нелегального виїзду чоловіків у Польщу на «навчання»
У Києві викрили масштабну схему нелегального виїзду чоловіків у Польщу на «навчання»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
46K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
23K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
22K
У столиці масово зупинився громадський транспорт

Новини

Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua