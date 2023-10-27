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Ізраїль використає першу у світі лазерну систему протиповітряної оборони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль використає першу у світі лазерну систему протиповітряної оборони
Система «Залізний промінь» здатна знищувати ракети за допомогою лазера
фото із відкритих джерел

«Залізний промінь» мав бути введений в експлуатацію лише у 2024 році, але Ізраїль почав його застосовувати зараз 

Ізраїль розгортає першу у світі ізраїльську лазерну систему протиракетної оборони (ПРО) «Залізний промінь» (Iron Beam) на півдні для перехоплення ракет та безпілотників. Про це повідомляє Telegram-канал «Голос Ізраїлю» з посиланням на Міноборони країни.

«Передова система «Залізний промінь» не має аналогів у світі, перші її успішні випробування пройшли у 2022 році, один перехоплення лазерної ПРО обійдеться у $3-4 порівняно з одним перехопленням системи ПРО «Залізний купол» який обходиться у $50 тис».

Ізраїльський військовий концерн Rafael уперше продемонстрував систему на виставці в Сінгапурі 11 лютого 2014 року. «Залізний промінь» призначений для знищення ракет малої дальності, артилерії та мінометів. Крім того, ця ППО також може перехоплювати безпілотники.

Після того, як система виявить запуск ракети або мінометної бомби, вона спрямує на них лазерний промінь, який нагріватиме ракету, поки вона не буде знищена та не вибухне в повітрі або впаде на землю. Як вказує ізраїльський військовий концерн, «Залізний промінь» має захищати країну від загроз, що летять на відстані від кількох сотень метрів до кількох кілометрів. «Залізний промінь» мав бути введений в експлуатацію лише у 2024 році.

До слова, мирний саміт щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС може відбутися найближчими тижнями чи місяцями. Про це повідомляє The Guardian. Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що ідея мирного саміту вже була на столі під час нещодавньої зустрічі в Єгипті.

Нагадаємо, Сполучені Штати перекидають близько 900 військових на Близький Схід. Про це повідомив прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

За словами Райдера, приблизно 900 військовослужбовців США перебувають у процесі розгортання в районі операцій Центрального командування США.  До них належать сили, які раніше були переведені в стан готовності, і вони розгортаються з континентальної частини США.

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Теги: Ізраїль Міноборони саміт президент ХАМАС перехоплення системи ППО

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