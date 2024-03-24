Польща викликає російського посла «на килим» через проліт ракети

Російські ракети вже втретє залітають на територію Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі викликає російського посла Сергія Андрєєва «на килим». Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ. Про це повідомляє Polsat News.

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Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що російські ракети вже втретє залітають на територію Польщі. Відомство розкритикувало Москву за «неприйнятні дії».

«У зв’язку з цим міністр Радослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії», – сказав заступник міністра.

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За його словами, російський посол повинен з'явитися до МЗС сьогодні або завтра відповідно до дипломатичного протоколу.

Як відомо, сьогодні вранці російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Польська авіація могла б збити її, але за умови, якби вона залетіла далі, углиб країни.

Нагадаємо, що Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

До слова, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.