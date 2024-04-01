На Львівщині прикордонниця допомагала ухилянтам перетнути кордон: її викрили колеги

Правоохоронці встановили, що інспекторка за хабар $9 тис. обіцяла організувати незаконний трансфер поза межами чинних пунктів пропуску для військовозобов’язаного громадянина

Прикордонниця збирала групу чоловіків, які мали бажання незаконно перетнути кордон

На Львівщині викрито інспекторку прикордонної служби, яка допомагала чоловікам призовного віку за $9 тис. незаконно покинути територію України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та Державне бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, до службовиці за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь.

«Жінка повідомила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9 тис. вона зможе «допомогти» організувати його переправлення. Також вона запропонувала чоловікові підшукати ще 3-4 особи, які б хотіли разом з ним потрапити до Європи. Прикордонниця запевнила, що доправить «групу» автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині кордону», – йдеться у повідомленні.

фото: ДПСУ, ДБР

Посадовиця призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості. Після отримання повної суми – фігурантку затримали правоохоронці та офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону «Захід».

фото: ДПСУ, ДБР

Військовослужбовиці повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині лікар-стоматолог та працівниця ТЦК допомагали військовозобов'язаним із рішеннями військово-лікарської комісії щодо визнання непридатності до служби.

Стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії через продаж чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами.