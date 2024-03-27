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Російський посол після демаршу польській владі виїхав з країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський посол після демаршу польській владі виїхав з країни
Посольство РФ у технічній ноті повідомило про відсутність посла Андрєєва в Польщі з 26 березня по 4 квітня
фото з відкритих джерел

Російський дипломат після інциденту з російською ракетою виїхав за межі Польщі

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв 26 березня – наступного дня після відмови прибути до польського Міністерства закордонних справ через інцидент із російською ракетою – поїхав на дев’ять днів за межі країни. Цю інформацію отримало МЗС Польщі, пише Gazeta.pl.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що посольство РФ у технічній ноті повідомило про відсутність Андрєєва в Польщі з 26 березня по 4 квітня. На цей час його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений у справах.

Виїзд російського посла журналістам прокоментував і голова польського МЗС Радослав Сікорський.

«Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури і професіоналізму. З того, що я чув, він вже покинув нашу територію», – сказав він.

Сікорський уточнив, що російського посла не висилали і сам він у відставку не йшов.

Як повідомлялося, російський посол Сергій Андрєєв не прийшов до Міністерства закордонних справ Польщі. Його викликали туди, оскільки ракета РФ залетіла до польського повітряного простору. Чиновник уточнив, що ноту протесту передадуть іншим способом.

Заступник голови польського МЗС розповів, що Польща хотіла вручити ноту протесту російському послу Сергію Андрєєву, але він не прийшов до міністерства на виклик.

Зазначимо, міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва «на килим». Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ.

До слова, Збройні сили Польщі не збили російську ракету, яка порушила повітряний простір країни в неділю вранці, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.

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Теги: Польща посол російська ракета росія дипломатичний конфлікт

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