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Німеччина готова купити у США Patriot для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Німеччина готова купити у США Patriot для України
На конференції з відновлення України Мерц підтвердив, що Німеччина профінансує закупівлю Patriot
фото: Reuters

За словами канцлера Німеччини, поки що невідомо, чи надійдуть в Україну додаткові системи ППО

Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує Reuters.

Мерц додав, що минулого тижня звернувся до Трампа з проханням поставити системи Patriot. «Американці самі потребують деяких з них, але у них їх багато. Поки що не вирішено, чи буде здійснена поставка», – сказав він.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі «дипломатичні інструменти» для врегулювання війни між Росією та Україною вже вичерпано, тож його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Як повідомляв WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. Американський лідер заявив, що передача Україні додаткової системи протиповітряної оборони є дуже дорогою річчю.

Як відомо, США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць. Остаточні рішення ухвалюють законодавці, які працюють над проєктами бюджету для Міноборони США і можуть врахувати ці прогнози під час голосування.

До слова, глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні заздалегідь.

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Теги: системи ППО Patriot Фрідріх Мерц Італія військова допомога

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