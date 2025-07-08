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Конференція з відновлення України. Президент затвердив склад делегації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Конференція з відновлення України. Президент затвердив склад делегації
Очолюватиме українську делегацію в Римі міністерка економіки Юлія Свириденко
фото з відкритих джерел

Міжнародна конференція з відновлення України проходитиме 10–11 липня в Римі

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь у конференції з питань відновлення України. Захід відбуватиметься в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження глави нашої держави №94/2025-рп.

Склад делегації для участі в конференції з питань відновлення України

  • Свириденко Юлія Анатоліївна – перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України, глава делегації;
  • Галущенко Герман Валерійович – міністр енергетики України;
  • Коваль Віталій Станіславович – міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Кулеба Олексій Володимирович – віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України;
  • Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;
  • Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;
  • Сметанін Герман Володимирович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Стефанішина Ольга Віталіївна – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України;
  • Точицький Микола Станіславович – міністр культури та стратегічних комунікацій України;
  • Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України;
  • Федоров Михайло Альбертович – віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Зазначається, що глава делегації має забезпечити під час конференції координацію роботи делегації України з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також подальшу координацію впровадження відповідних пріоритетних заходів. Тим часом Міністерство закордонних справ має затвердити вказівки делегації України для участі у заході.

Список чиновників, які поїдуть на конференцію з питань відновлення України
Список чиновників, які поїдуть на конференцію з питань відновлення України
скріншот

Нагадаємо, 10–11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України (URC2025). Це буде четвертий за чисельністю захід, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабної війни агресії Росії проти України.

Уряди, міжнародні організації, фінансові установи, підприємства, регіони, муніципалітети та громадянське суспільство зберуться разом, об'єднані спільним зобов'язанням зміцнювати стійкість України стільки, скільки буде потрібно. Учасники представлятимуть різні групи зацікавлених сторін, демонструючи свою тверду відданість майбутньому України.

Раніше повідомлялося, що Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.

До слова, уряд Швейцарії схвалив укладення двосторонньої угоди з Україною щодо співпраці в межах програми відновлення. Цей документ слугуватиме базою для впровадження проєктів підтримки та розвитку.

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Теги: Італія Володимир Зеленський

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