Німеччина веде переговори зі США про передачу Україні Patriot

Україна неодноразово заявляла, що їй бракує систем протиповітряної оборони для захисту від атак РФ

Речник німецького уряду заявив, що існують «різні способи» задоволення потреб України в протиповітряній обороні

Німеччина веде «інтенсивні переговори» зі Сполученими Штатами про забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, якого цитує Bloomberg.

На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, Корнеліус відповів, що існують «різні способи» задоволення потреб України в протиповітряній обороні. «Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори», – сказав він.

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності. Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Як повідомлялося, Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України.

До слова, призупинення постачання частини військової допомоги Україні стало несподіванкою для європейських союзників. Представники країн-партнерів звернулися до Вашингтона із запитом надати роз’яснення.

Тим часом республіканський конгресмен Браян Фіцпатрік надіслав листа Дональду Трампу, вимагаючи провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення військової допомоги Україні. Фіцпатрік закликав до негайного відновлення поставок, наголосивши на ключовій ролі України у захисті демократичного світу.