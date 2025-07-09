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США витратять понад $1,3 млрд на ракети для Patriot – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США витратять понад $1,3 млрд на ракети для Patriot – Bloomberg
Сполучені Штати планують збільшити кількість перехоплювачів Patriot у чотири рази
фото з відкритих джерел

Американські чиновники збільшили план закупівлі ракет для Patriot з 3376 до 13 773 одиниць

США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць. Остаточні рішення ухвалюють законодавці, які працюють над проєктами бюджету для Міноборони США і можуть врахувати ці прогнози під час голосування.

Зазначається, що збільшення кількості замовлених ракет Patriot свідчить про зростання попиту на цю зброю. Найновіша модель – Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, яку виготовляє компанія Lockheed Martin, здатна перехоплювати дрони, крилаті та тактичні балістичні ракети. Ракетний двигун до неї постачає компанія L3Harris Technologies. Згідно з бюджетними документами армії США, до 2024 фінансового року було закуплено 2 047 таких ракет. У 2024 році придбали ще 230, а у 2025-му планується придбати 214 одиниць.

Армія США планує витратити майже $946 млрд на закупівлю 224 ракет Patriot у 2026 році. Із цієї суми $549,6 млн виділять із основного бюджету, а ще $396,3 млн – у межах програми Атлантична рішучість, яка спрямована на зміцнення оборони НАТО в Європі.

Крім того, як зазначено в документах, нещодавно ухвалений закон про податки й витрати, який підписав президент США Дональд Трамп, передбачає додаткові мільярди на оборону. Зокрема, ще $366 млн буде спрямовано на купівлю додаткових 96 ракет-перехоплювачів.

«Після багатьох років діагностики нестачі боєприпасів і перехоплювачів, нарешті ми отримуємо рецепт — і збільшення кількості перехоплювачів Patriot в чотири рази звучить цілком логічно», — заявив директор проєкту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

До слова, Сполучені Штати мають близько 25% ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних їм для реалізації власних військових планів. Саме цей фактор змусив призупинити постачання озброєння до України.

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Теги: США системи ППО Patriot озброєння

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