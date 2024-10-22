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Німеччина та Норвегія вирішили поділити моря НАТО на п'ять територій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина та Норвегія вирішили поділити моря НАТО на п'ять територій
Підводний човен ВМС Німеччини може взятись за моніторинг інфраструктури Балтійського моря
фото: Marcus Brandt

Німеччина хоче взяти на себе ініціативу у захисті підводної інфраструктури Балтійського моря

У зв'язку з необхідністю захисту критично важливої ​​підводної інфраструктури Німеччина та Норвегія запропонували розділити територію НАТО на п'ять морських регіонів. Серед них Балтійське море, і Берлін хоче взяти на себе відповідальність за захист його підводної інфраструктури. Про це пише естонське видання ERR.

«Після того, як Росія розпочала військові дії в Україні на початку 2022 року, питання захисту підводної інфраструктури Балтійського моря стало актуальним. Восени 2022 року сталися вибухи на газопроводі «Північний потік», внаслідок чого труби стали непридатними для використання», нагадує видання.

Німеччина та Норвегія тепер вимагають, щоб НАТО приділяло більше уваги захисту своєї підводної інфраструктури. Саме тому Осло та Берлін запропонували поділити територію НАТО на п'ять морських зон.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, окремими регіонами будуть Балтійське, Північне море, Атлантичний океан, Середземне та Чорне моря.

Німеччина хоче взяти на себе відповідальність за моніторинг інфраструктури Балтійського моря, а Норвегія відповідатиме за Північне море. «Згідно з пропозицією, відповідальні країни забезпечуватимуть необхідний персонал та обладнання, а також стежитимуть за інфраструктурою у своїх регіонах», – йдеться у публікації. Зазначено, що саме цей план обговорювався державами-членами НАТО, але остаточного рішення щодо його майбутнього поки що не ухвалено.

Нагадаємо, Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море. Про це повідомив командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Меріло.



Теги: росія Німеччина Норвегія військові Берлін Північний потік

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