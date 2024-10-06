Удар Росії по Костянтинівці знищив відділення «Укрпошти»

Легке поранення отримала начальниця відділення

Сьогодні, 6 жовтня, ворожий удар по Костянтинівці Донецької області знищив відділення «Укрпошти». Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Вдень ворог знищив наше відділення в Костянтинівці. Легке поранення отримала начальниця відділення, але Антоніна вже вдома, і це головне – всі живі», – інформує Смілянський.

Попри втрату одного відділення, «Укрпошта» продовжить роботу в місті. У Костянтинівці функціонує кілька інших відділень, які, за словами Смілянського, залишаються відкритими, як і в інших містах, зокрема в Покровську.

Керівник «Укрпошти» також зазначив, що компанія вже планує відкриття нового відділення на іншому місці та організовує нові логістичні шляхи доставки для забезпечення послуг.

Смілянський повідомив, що найближчим часом відвідає Донеччину, аби відкрити нове відділення в Миколаївці, яке було знищене внаслідок обстрілів тиждень тому.

Нагадаємо, Росія атакувала Костянтинівку: є загиблі.