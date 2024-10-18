ЗСУ намагалися закріпитися на Білгородщині – ISW

Спробу нового наступу ЗСУ було зроблено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова

Нова спроба зайти на ворожу територію була зроблена на тлі інтенсивних російських контратак у Курській області

Українські диверсійно-розвідувальні групи увійшли в лісову зону на захід від Журавлівки Білгородської області РФ, проте не змогли там закріпитися. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, спробу нового наступу було зроблено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова та на північний захід від російського виступу на півночі Харківської області.

Нова спроба зайти на ворожу території сталася на тлі інтенсивних російських контратак на плацдарм Збройних сил України в Курській області.

ISW зазначає, що російські війська просунулися тут на західному боці українського виступу. Росіяни просунулися на південь від Зеленого Путі (на південний схід від Коренево). Позатим російські сили продовжували бої на південний схід від Кореневого біля Любимівки, Малої Локні та Новоіванівки, а також на південь від Суджі біля Плехового.

Водночас ЗСУ контратакували на південний схід від Кореневого в напрямку Толстого Лугу, Любимівки, Зеленого Путі та Нижнього Клину, а також на південний схід від Суджі біля Руської Конопельки.

Нагадаємо, російські сили просунулися на західній частині українського виступу в Курській області та в районі Часового Яру на Донеччині. Водночас Збройні сили України відновили контроль над деякими позиціями в центральній частині Торецька.

Як повідомлялося, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі.

До слова, у Курській області російські сили використовують дрони, які добре протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби і мають високу точність ударів.