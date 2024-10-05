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Депутат Бундестагу: Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Депутат Бундестагу: Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України
Робін Вагенер: В той момент, коли поставили зброю в Україну – вона вже не наша, вона українська
фото з відкритих джерел

«Ми повинні дозволити Україні використовувати свою власну зброю»

Німеччина має дозволити завдавати далекобійних ударів, адже немає сенсу в тому, щоб стримувати Україну від ударів по обʼєктах РФ, звідки відбуваються атаки. Таку думку в інтервʼю «Главкому» виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу «90/Зелені», який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту.

«Я не розумію, чому ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж українське цивільне населення в містах. Насправді набагато складніше і дорожче забезпечити захист від ракет, коли вони вже повітрі (на відміну від знищення військових цілей – «Главком»), а іноді цей захист навіть неможливо забезпечити. Ми повинні дозволити Україні використовувати свою власну зброю. І ми говоримо саме про українську зброю, бо в той момент, коли поставили зброю в Україну – вона вже не наша, вона українська», – наголосив депутат.

Вагенер виступає за це у Німеччині, а партія «90/Зелені» це лобіює. За його словами, вони роблять «все можливе й неможливе в таких дебатах». Також, інформує депутат, що партія підтримує й передачу Україні Taurus, а до цього була підтримка за постачання танків, бойових машин піхоти й всього іншого.

«На жаль, цього не бажає канцлер (Олаф Шольц – «Главком») від Соціал-демократичної партії. На цей момент він не підтримує ідеї дозволити Україні завдавати ударів (по Росії – «Главком») далекобійною зброєю. Ця дискусія триває, але я не можу сказати вам, яким буде результат», – підкреслює депутат Бундестагу.

Стосовно передачі ракет Taurus – дебати досі тривають, пояснює Вагенер, оскільки це має бути одностайне рішення, і це проблема всередині Соціал-демократичної партії на цей момент.

«Я не є військовим експерт, тому не можу сказати вам, яка саме система озброєння (надана Німеччиною, може бути використана для далекобійних ударів по Росії - «Главком»). Політичне рішення полягає в тому, якою має бути мета того, що ми робимо, і межі того, що ми робимо. І це є політичним рішенням, я б сказав», – підсумував депутат.

Нагадаємо, Європейський парламент закликав країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. Про це йдеться в резолюції, яку ухвалив Європарламент.

Європарламент повторно закликає європейські країни виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus.

Як відомо, канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде відправляти ЗСУ далекобійні ракети Taurus. До слова, італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ

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Теги: населення дебати озброєння військові партії депутат Німеччина Олаф Шольц

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