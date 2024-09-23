Українські території залишаться під окупацією РФ? Президент Чехії зробив гучну заяву

Президент Чехії вважає, що ані Україна, ані РФ не програє у війні

Петр Павел заявив, що Україна «повинна бути реалістичною» щодо своїх перспектив повернення окупованих територій

Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що українцям та їхнім прихильникам настав час подивитися правді у вічі. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначив лідер Чехії в інтерв'ю виданню, в умовах, коли дружні до Росії популістські лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність щодо війни, а втома від 19 місяців конфлікту «зростає повсюдно», Україна «повинна бути реалістичною» щодо своїх перспектив повернення окупованих Росією територій.

«Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово». Але, додав він, це «тимчасове» може тривати роками» – сказав він.

Очільник Чехії вважає, що поняття «тимчасово» – може тривати роками. За словами Павела, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей.

Як зазначає видання, для України це повернення всієї території, включно з Кримом, захопленої Москвою у 2014 році. Для Росії – це вимога, щоб Україна віддала частину своєї території

«Говорити про поразку України чи поразку Росії – цього просто не станеться, тому кінець буде десь посередині», – зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.