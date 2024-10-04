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Росія отримує від Північної Кореї половину від усіх своїх снарядів – The Times

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія отримує від Північної Кореї половину від усіх своїх снарядів – The Times
Розвідка вважає, що велика кількість боєприпасів Північної Кореї дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою
фото з відкритих джерел

Росія стала залежати від поставок із Північної Кореї після візиту кремлівського диктатора

Половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї. Про це повідомляє The Times із посиланням на дані західної розвідки.

За словами співрозмовника The Times, який цитував розвіддані, Росія стала залежати від поставок із Північної Кореї після візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна на початку року.

Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

Попри це, додав співрозмовник The Times, Росія зазнає високих втрат в Україні – 1200 військових на добу, з них 480 – тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

Також, за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому», – додало джерело.

Нагадаємо, армія РФ досі переважає українське військо за кількістю артилерійських снарядів на фронті. Але з зими 2024 року ця різниця скоротилася майже втричі.

До слова, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

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Теги: росія Північна Корея боєприпаси розвідка війна

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Росія отримує від Північної Кореї половину від усіх своїх снарядів – The Times
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