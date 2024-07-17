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Німеччина у 2025 році збирається скоротити допомогу Україні вдвічі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Німеччина у 2025 році збирається скоротити допомогу Україні вдвічі
Бундестаг почне розгляд проєкту з вересня та очікувано затвердить додатковий бюджет на 2024 рік 8 листопада, а бюджет на 2025 рік – 29 листопад
фото: з відкритих джерел

На військову допомогу Україні закладають до 4 млрд євро, тоді як у бюджеті на 2024 рік було майже 8 млрд. 

Уряд Німеччини заклав у  проєкт бюджету на 2025 рік удвічі меншу суму на підтримку України, аніж на 2024 рік. Про це пише Spiegel.

Як зазначає видання, Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.

Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого «боргового гальма»). Проте на 2024-2025 рік все одно закладають нові борги на понад 94 млрд євро. Нові запозичення у 2025 році складуть 43,8 млрд євро.  

Бундестаг почне розгляд проєкту з вересня та очікувано затвердить додатковий бюджет на 2024 рік 8 листопада, а бюджет на 2025 рік – 29 листопада. До того часу у них можуть вносити зміни.

Проєкт передбачає збільшення видатків на оборону на 1,3 млрд – до понад 53 млрд євро. Це менше, ніж початково хотів міністр оборони Борис Пісторіус, який наполягав на 6 млрд євро, і ймовірно у парламенті ще будуть бурхливі дискусії щодо збільшення оборонних видатків.

На додачу до власне оборонного бюджету, 22 млрд євро з фінансованого борговими коштами спецфонду передбачені на вдосконалення обладнання для Бундесверу. 

На військову допомогу Україні закладають до 4 млрд євро, тоді як у бюджеті на 2024 рік було майже 8 млрд. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька днів тому захистив досягнутий коаліцією компроміс щодо федерального бюджету на 2025 рік, попри критику з боку опозиції.

Як раніше повідомлялося, наприкінці червня та на початку липня Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги. Йдеться про танки, БМП, системи Himars та ЗРК Iris-T.  Крім того, Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість «Мардерів», поставлених Німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених «Леопардів» – до 50.

 

Теги: Німеччина гуманітарна допомога

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