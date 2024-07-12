Удари західною зброєю по РФ: Шольц відповів на заклик Зеленського

Шольц заявив, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ

Німецький лідер побоюється переростання війни в Україні у протистояння між Росією та НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову відкинув заклик президента України Володимира Зеленського про скасування всіх обмежень на використання західної зброї у війні з Росією. Про це німецький лідер заявив після завершення саміту НАТО у Вашингтоні, передає Bild.

Щольц укотре наголосив, що не можна допустити переростання війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Він сказав, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ.

«Ніхто не збирається змінювати вимоги, що існують, та керівні принципи – і на те є вагомі причини. Наше завдання – забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості», – висловився німецький канцлер.

Нагадаємо, що наприкінці травня німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Берлін домовився з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

До слова, днями Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.

Як повідомлялося, уряд Данії не виключає можливості для України бити з винищувачів F-16 за межами країни. Однак ці удари, зокрема, по території РФ мають відповідати міжнародному праву.