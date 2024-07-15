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Нардеп пояснив, чому США та Німеччина не пускають Україну в НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, чому США та Німеччина не пускають Україну в НАТО
11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення
фото з відкритих джерел

Чернєв: Вашингтон та Берлін усвідомлюють ризик, бо у разі ескалації їм доведеться взяти на себе найбільшу роль щодо захисту України та Альянсу

Німеччина та США є стратегічними партнерами України у військовій та фінансовій сфері, проте внутрішні процеси та політика обох країн наразі не дають «зелене світло» для України в НАТО. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів один із учасників української делегації на саміті НАТО, що представляв Верховну Раду, – голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Нардеп зауважив, що Німеччина та США є лідерами Альянсу і фактично забезпечують левову частину його фінансування і безпеки.

«Вони усвідомлюють, що на сьогодні брати Україну в Альянс для них ризиковано, тому що саме їм у разі ескалації з боку Російської Федерації доведеться взяти на себе найбільшу роль щодо захисту України та Альянсу», – пояснив політик.

Ще однією причиною, яка гальмує вступ України до НАТО, є внутрішні процеси в Сполучених Штатах, наголосив депутат. За його словами, великою є роль виборів, які пройдуть вже у листопаді, коли будь-яке різке рішення буде грати на ту чи іншу користь.

«Як мені казали деякі республіканці, надання запрошення Україні може одразу викликати реакцію Трампа, який звинуватить Байдена в тому, що той тягне Сполучені Штати у Третю світову та ядерну війну. І це вплинуло б на позиції в передвиборчих перегонах. Тому тут, на жаль, ми більшою мірою є заручниками внутрішніх процесів в США», – підкреслив голова делегації.

Єгор Чєрнев також наголосив, що запрошення до Альянсу – це ще й інституціональна проблема. За словами нардепа, запрошення не є «квитком з відкритою датою», який можна використати коли завгодно, а це саме запуск процесів.

«Ми наголошували на тому, аби зробити формат політичного запрошення, який не запускає ці процеси, а умовно резервує за нами 33-й стілець, який нас має дочекатися після закінчення цієї війни. І я впевнений, що за бажання внутрішні документи НАТО могли б бути змінені», – пояснив політик. Однак, наголосив Чєрнєв, побоювання ескалації є основною перепоною.

Нагадаємо, що 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення.

До слова, Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як відомо, політика НАТО щодо участі у війні України з Росією незмінна. Це стосується і питання щодо того, щоб Польща збивала ракети над територією України. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

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Теги: Німеччина документи фінансування Берлін Вашингтон квиток запрошення НАТО

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