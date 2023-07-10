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Німецький концерн протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німецький концерн протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN
Завод бронетехніки розташовуватиметься у західній частині України
фото з відкритих джерел

Німецький виробник зброї Rheinmetall будуватиме та ремонтуватиме танки в Україні

Німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією. Про це в інтерв’ю CNN повідомив генеральний директор Армін Паппергер.

Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.

«Українці повинні допомогти самі собі – якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, щоб допомогти їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо», – сказав Паппергер.

На початку цього року компанія повідомила, що сподівається відкрити завод вартістю €200 мільйонів в Україні, здатний виробляти близько 400 танків на рік.

Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з «Укроборонпромом», якому також належатиме це підприємство. У травні компанії оголосили про угоду щодо збільшення оборонно-технологічного потенціалу України.

Нагадаємо, український концерн «Укроборонпром» разом із німецьким Rheinmetall розпочнуть спільне виробництво бронетехніки в Україні. На спільному заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть транспортні засоби екстреної допомоги, які вже є у Збройних сил України. Крім того, підприємство хоче якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортерів Fuchs.

До слова, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник Beaver.

Теги: завод військова техніка Німеччина

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