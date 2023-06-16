Німеччина терміново передасть Україні керовані ракети для систем Patriot

Україна зараз має дві системи ППО Patriot

Німеччина надасть Україні 64 керовані ракети для систем Patriot

Німеччина «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Їх мають доставити «без зволікань». Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє ntv.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни», – сказав Пісторіус.

За словами міністра, ракети будуть доставлені в Україну «без зволікань».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одна від США, друга від Німеччини спільно з Нідерландами.

Нагадаємо, концерн Rheinmetall планує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard в Україну в липні.

Стало відомо, що Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

До слова, Іспанія відправить Україні 20 бронетранспортерів, польовий госпіталь та чотири відремонтовані танки Leopard 2A4.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Два десятки бронетранспортерів для українських військових прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня. Ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Також очікується передача польового госпіталю Role 2 plus. Перед його відправкою в Україну військові ЗСУ пройдуть навчання в Іспанії.

Як зазначається, такий шпиталь здатен підтримувати бригаду невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, розміщеними в 12 контейнерах.