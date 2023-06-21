Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

До нового пакету військової допомоги ввійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

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До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них,

тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм

шість автомобілів для патрулювання кордону,

155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).

Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.

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Нагадаємо, міністр оборони Німеччини заявив, що країна «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Їх мають доставити «без зволікань».

Раніше стало відомо, що США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

До слова, Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо запуску виробництва, включно з безпілотниками, на своїй території, і може підписати контракти найближчими місяцями.