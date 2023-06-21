Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot
фото з відкритих джерел

До нового пакету військової допомоги ввійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

  • два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них,
  • тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм
  • шість автомобілів для патрулювання кордону,
  • 155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).

Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини заявив, що країна «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Їх мають доставити «без зволікань».

Раніше стало відомо, що США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. 

До слова, Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо запуску виробництва, включно з безпілотниками, на своїй території, і може підписати контракти найближчими місяцями.

Теги: Німеччина війна військова техніка боєприпаси допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін перетворився на посміховисько
«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію
17 червня, 13:41
Потап приїхав до Гостомеля
Потап відвідав жінку, якій допоміг відбудувати зруйноване житло (фото)
9 червня, 13:50
Посадовці держпідприємства закупили комплектуючі до військової техніки, які не відповідали умовам договору
Відправили ЗСУ браковані запчастини. Перед судом постануть співробітники «Укроборонпрому»
24 травня, 08:53
Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України
Ексукраїнський гросмейстер Карякін почав збирати кошти для російських окупантів (відео)
11 червня, 11:40
Путін втратив величезну кількість військ у Бахмуті
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян війна
22 травня, 13:25
З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду Скандал
12 червня, 08:00
Виставка дронів Altius, виготовлених компанією Anduril Industries, на військовій виставці в Національній гавані, штат Меріленд
The NY Times про американські стартапи, які можуть допомогти Україні у війні
22 травня, 12:00
На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих
Удар по медзакладу у Дніпрі: Зеленський показав наслідки, є загиблі (відео)
26 травня, 11:58
Президент ПАР Сіріл Рамафоса
Стало відомо, який «мирний план» африканські лідери можуть запропонувати Україні та Росії
15 червня, 21:58

Події в Україні

Міноборони повідомило, на яких напрямках ЗСУ блокують ворога
Міноборони повідомило, на яких напрямках ЗСУ блокують ворога
Гелікоптери ЗСУ отримають найсучасніші сенсори самозахисту: як вони працюють
Гелікоптери ЗСУ отримають найсучасніші сенсори самозахисту: як вони працюють
Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
На Полтавщині знешкоджено «Шахед», який не долетів до цілі через брак палива
На Полтавщині знешкоджено «Шахед», який не долетів до цілі через брак палива
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
Контрнаступ. Міноборони відзвітувало про нові успіхи ЗСУ
Контрнаступ. Міноборони відзвітувало про нові успіхи ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
38K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
37K
На Хмельниччині пролунали вибухи
31K
Катастрофа на ГЕС: Буданов розповів, який наказ окупанти отримали перед підривом
18K
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
17K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту