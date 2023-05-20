Німецький концерн Rheinmetall вироблятиме бронетранспортери в Україні: названо модель

Окрім БТР, Україну також цікавить спільне виробництво сучасних бойових танків і бойових машин піхоти

Український концерн «Укроборонпром» разом із німецьким Rheinmetall розпочнуть спільне виробництво бронетехніки в Україні. Про це розповів очільник Rheinmetall Армін Паппергер в інтервʼю BILD.

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На спільному заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть транспортні засоби екстреної допомоги, які вже є у Збройних сил України. Крім того, підприємство хоче якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортерів Fuchs.

За словами Арміна Паппергера, першочергова мета – забезпечити нагальні потреби України в обороні. Водночас «Укроборонпром» зацікавлений виготовляти ще й сучасні танки Panther і бойові машини піхоти Lynx.

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На запитання про те, чи боїться Rheinmetall ракетних ударів РФ по виробництвах в Україні, Паппергер відповів: «Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються».

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.

Раніше повідомлялося, що німецька збройна компанія Rheinmetall планує в майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні.