Розбита російська бронетехніка може лише частково використовуватися для виробництва сталі – СЕО Метінвесту

Захист від Росії залишиться на порядку денному на багато років

«Навіть коли закінчиться війна, Росія нікуди не дінеться»

Розбита російська військова техніка, сотні тонн якої лежать в Україні, може використовуватись у якості металобрухту лише частково, адже має поганий склад. Лише 5% такого брухту можна додавати при виробництві, щоб отримати якісний метал. Про це розповів генеральний директор металургійної компанії Метінвест Юрій Риженков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Багато людей думають, що можна розбиту бронетехніку взяти, просто переплавити, і зробити новий метал або нову техніку. Але це не так. Ті залишки – досить складна історія, у тому металі багато додаткових речовин. Просто так додати його до нашого металу ми не можемо, адже просто не отримуємо ту якість металу, який ми хочемо на виході. Якщо казати про ворожу бронетехніку, то її лом може складати тільки 5% у складі нової української сталі», – пояснив Риженков.

Він також зауважив, що протитанкові іжаки можуть бути переплавлені знову на метал, однак це не варто робити, доки Росія існує як держава.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Навіть коли закінчиться війна, Росія нікуди не дінеться, і на деякий час вона залишиться агресивною до нас країною. Захист від Росії залишиться на порядку денному на багато років, тому я думаю, що їжаки рано переплавляти. Навпаки – доведеться робити більше захисних споруд для захисту кордону України», – резюмував Риженков.

Нагадаємо, експертка з питань національної безпеки Анна Коваленко раніше заявила, що Україна та Європейський союз можуть зіткнутися із серйозними ризиками безконтрольного вивезення брухту воєнного походження із зони бойових дій на експорт, адже ці елементи можуть бути вибухонебезпечними.

Раніше народний депутат Муса Магомедов також заявив, що конверсійний металобрухт (брухт військового походження) потенційно небезпечний, адже може містити нерозірвані снаряди та порох. Але його експортують із України, користуючись недосконалими механізмами контролю на кордоні.