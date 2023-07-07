Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Розбита російська бронетехніка може лише частково використовуватися для виробництва сталі – СЕО Метінвесту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розбита російська бронетехніка може лише частково використовуватися для виробництва сталі – СЕО Метінвесту
Захист від Росії залишиться на порядку денному на багато років
фото: Метінвест

«Навіть коли закінчиться війна, Росія нікуди не дінеться»

Розбита російська військова техніка, сотні тонн якої лежать в Україні, може використовуватись у якості металобрухту лише частково, адже має поганий склад. Лише 5% такого брухту можна додавати при виробництві, щоб отримати якісний метал. Про це розповів генеральний директор металургійної компанії Метінвест Юрій Риженков. 

«Багато людей думають, що можна розбиту бронетехніку взяти, просто переплавити, і зробити новий метал або нову техніку. Але це не так. Ті залишки – досить складна історія, у тому металі багато додаткових речовин. Просто так додати його до нашого металу ми не можемо, адже просто не отримуємо ту якість металу, який ми хочемо на виході. Якщо казати про ворожу бронетехніку, то її лом може складати тільки 5% у складі нової української сталі», – пояснив Риженков.

Він також зауважив, що протитанкові іжаки можуть бути переплавлені знову на метал, однак це не варто робити, доки Росія існує як держава.

«Навіть коли закінчиться війна, Росія нікуди не дінеться, і на деякий час вона залишиться агресивною до нас країною. Захист від Росії залишиться на порядку денному на багато років, тому я думаю, що їжаки рано переплавляти. Навпаки – доведеться робити більше захисних споруд для захисту кордону України», – резюмував Риженков.

Нагадаємо, експертка з питань національної безпеки Анна Коваленко раніше заявила, що Україна та Європейський союз можуть зіткнутися із серйозними ризиками безконтрольного вивезення брухту воєнного походження із зони бойових дій на експорт, адже ці елементи можуть бути вибухонебезпечними.

Раніше народний депутат Муса Магомедов також заявив, що конверсійний металобрухт (брухт військового походження) потенційно небезпечний, адже може містити нерозірвані снаряди та порох. Але його експортують із України, користуючись недосконалими механізмами контролю на кордоні.

Теги: військова техніка допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський перебуває з візитом у Словаччині
Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї: деталі
Сьогодні, 16:33
Пакет все ще обговорюється і може змінитися
США завтра оголосять нову допомогу Україні – Reuters
Вчора, 20:29
Радар TRML-4D
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього ввійшло
29 червня, 23:56
Довкола Мадяра – наповнені попкорном валізки від дронів
Українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео
24 червня, 16:12
«Ваша година настала». Легіон «Свобода Росії» закликав росіян скидати режим Путіна
«Ваша година настала». Легіон «Свобода Росії» закликав росіян скидати режим Путіна
24 червня, 13:21
Відомий виробник квадрокоптерів ZeroZero хоче відкрити підприємство у Росії
Китайські виробники дронів можуть відкрити заводи в Росії
19 червня, 14:34
Боєприпаси не прості, а з персональними «побажаннями» ворогам – їх за донати ГО «Справа Громад» на допомогу ЗСУ могли «передати» усі охочі
Порошенко передав десантним бригадам чотири тисячі фугасних снарядів з «привітами русні»
16 червня, 10:48
За словами очільника міноборони Німеччини, до кінця року Leopard 1 A5 буде понад 100
Міноборони Німеччини пообіцяло Україні більше танків Leopard 1
13 червня, 09:40
До України вже прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини
Україна отримає ще п'ять батарей Patriot – The Wall Street Journal
12 червня, 12:48

Суспільство

Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
Розбита російська бронетехніка може лише частково використовуватися для виробництва сталі – СЕО Метінвесту
Розбита російська бронетехніка може лише частково використовуватися для виробництва сталі – СЕО Метінвесту
СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу. Нові деталі гучної справи
СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу. Нові деталі гучної справи
Річниця Волинської трагедії: глави УГКЦ та католицької церкви Польщі підписали звернення
Річниця Волинської трагедії: глави УГКЦ та католицької церкви Польщі підписали звернення
Негода на Прикарпатті: через дощі затоплено 600 будинків (фото)
Негода на Прикарпатті: через дощі затоплено 600 будинків (фото)
«Укрпошта» випустила благодійну рамку з посланням до Путіна
«Укрпошта» випустила благодійну рамку з посланням до Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
37K
Кремль наляканий: Зеленський їде до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
27K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
25K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
13K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
12K
Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту