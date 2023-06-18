Розвідка прокоментувала заяви Путіна про знищення Patriot

Заяви про знищення Patriot – очевидна брехня, що сприймається лише внутрішнім російським споживачем

Юсов вважає, що росіяни бояться, про що свідчить риторика їхніх спікерів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що окупанти нібито знищили 5 комплексів Patriot в Україні. Такі заяви – очевидна брехня, що сприймається лише внутрішнім російським споживачем. Про це сказав в інтерв'ю на каналі «Чорна лампа» представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Як сказав представник ГУР, заяви Путіна про нібито знищення систем Patriot в Україні розраховані лише на «пересічного зазомбованого Ванюшку».

«Сказав би він 5 чи 50 – в принципі значення немає. Головне – це потім накатити стопарик і сказати: «Ми ж їм всім показали», – додали у ГУР.

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Юсов вважає, що росіяни бояться, про що свідчить риторика їхніх спікерів.

«Тобто зараз український контрнаступ буквально публічно коментують або людина, схожа на Путіна, або Шойгу. А куди вище вже? Що далі може бути?» – додав Юсов.

Навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає прокремлівських пропагандистів як істину останньої інстанції, тому їй потрібен «важчий наркотик», вважає Юсов.

«І цей образ Путіна, який особисто розповідає про події в Україні, – це і є такий найважчий наркотик для російської пропаганди, який зараз може бути. А що за ним? А за ним будуть ломка та порожнеча. І це можна ж сказати, що ми, власне, ще навіть нічого не починали», – сказав він.

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Раніше Повітряні сили покепкували з заяви Путіна про «знищення» Patriot.

Нагадаємо, 16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина негайно надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

Як повідомлялося, американська корпорація Raytheon Technologies має намір значно збільшити виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot – до 12 систем щорічно. Із них п'ять комплексів буде відправлено в Україну до кінця 2024 року.

Станом на зараз до України прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини.