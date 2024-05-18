Президентка Грузії наклала вето на закон про іноагентів

Документ із президентським вето повернуть грузинському парламенту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але парламент може подолати заборону та остаточно схвалити документ. Про це повідомляє грузинське агентство SOVA.

«Сьогодні я наклала вето на «російський» закон. Цей закон по своїй суті і по своєму духу – російський закон, який суперечить нашій конституції і суперечить всім європейським нормам, настільки, що є перешкодою нашому європейському шляху», – заявила Зурабішвілі у зверненні до грузинського народу.

За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.

«Цей закон не підлягає ні змінам, ні вдосконаленню, і тому, дуже просте вето – цей закон має бути скасований», – наголосила президентка Грузії.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Закон вимагає від ЗМІ та неурядових організацій, які понад 20% річного доходу отримують з-за кордону, зареєструватися в Мін'юсті та отримати статус іноземного агента. В опозиції занепокоєні, що цей механізм дозволить владі тиснути на інакодумців, зокрема перед парламентськими виборами в країні.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт.

Як повідомлялося, помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.