Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі

Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І

Байден підкреслив, що США та Китай повинні відповідально ставитися до конкуренції у відносинах

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Глава американської держави в ході переговорів підкреслив, що США та Китай повинні відповідально ставитися до конкуренції у відносинах та підтримувати відкриті лінії зв'язку.

«Він підкреслив, що США та Китай повинні спільно вирішувати глобальні проблеми», – цитує Білий дім слова президента Байдена.

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Як повідомлялося, зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Глава МЗС КНР під час свого візиту до Сполучених Штатів також проведе зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

До слова, президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування.

Байден закликав республіканських законодавців швидко реагувати на їхні надзвичайні запити про додаткову іноземну допомогу та витрати на відновлення після стихійних лих.