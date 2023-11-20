Бензопила, тантричний секс та п'ять мастифів: що відомо про новообраного президента Аргентини

На початку повномасштабного вторгнення Мілей брав участь у заході на підтримку України

Раніше політик постійно з’являвся на публіці з бензопилою

У неділю в Аргентині обрали нового президента – ним став лібертаріанець Хав’єр Мілей, який отримав майже 56% голосів проти 44% його суперника у другому турі виборів, повідомляє Reuters.

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Хав‘єр Мілей угорець за походженням та ультраправий лібераріанець, фаховий і досвідчений економіст. Також відомо, що він:

футболіст;

музикант;

радіоведучий;

ніколи не розчісується;

поліамор;

інструктор з тантричного сексу;

католик;

має 5 англійських мастифів, яких назвав на честь відомих світових економістів;

вважає Трампа великим президентом.

Хав’єр Мілей рішуче підтримує Україну і на початку повномасштабного вторгнення брав участь у заході на підтримку українців. «Я був одним із перших, хто засудив вторгнення в Україну», – наголосив він.

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А ось і новий президент Аргентини святкує перемогу:

Новообраний президент Аргентини висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а російського диктатора Володимира Путіна назвав «автократом». Мілей зазначав, що «якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати та приймати вторгнення РФ в Україну».

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У вересні 2023 року Хав’єр Мілей взяв участь у заході, організованому посольством України в Аргентині. Тоді кандидати в президенти сфотографувався з українським послом Юрієм Клименком, тримаючи аркуші паперу з гаслами на підтримку нашої держави.

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Зазначається, що Мілей обіцяє економічну шокову терапію в країні, яка потерпає від кризи (річна інфляція нині сягає майже 150%, а 40% населення живе у бідності). Його плани передбачають скорочення витрат, закриття центрального банку, відмову від песо й перехід на долар США.

Також передбачається, що перемога Мілея може вплинути на торгівлю зерном, літієм та вуглеводнями. Він розкритикував Китай і Бразилію, заявивши, що не матиме справи з комуністами та виступає за зміцнення зв'язків із США.

Мілей також рішуче засуджує аборти, прагне пом'якшення законів про зброю і критикує аргентинця папу Франциска. Раніше він носив бензопилу, що символізували необхідність скорочень витрат, але в останні тижні відмовився від цього образу, щоб мати імідж помірного політика.

Зазначимо, Хав'єр Мілей на президентських виборах набрав близько 56% голосів виборців. У ніч проти понеділка, 20 листопада, Мілея привітали з перемогою його суперник на виборах – міністр економіки Аргентини Серхіо Масса, який був кандидатом від правлячої коаліції «Союз заради батьківщини», – а також низка лідерів латиноамериканських держав.

Нагадаємо, наприкінці серпня було опубліковано рейтинг найнещасніших країн світу, складений дослідницьким відділом Statista. Аргентина опинилися на шостому місці.