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Бензопила, тантричний секс та п'ять мастифів: що відомо про новообраного президента Аргентини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бензопила, тантричний секс та п'ять мастифів: що відомо про новообраного президента Аргентини
На початку повномасштабного вторгнення Мілей брав участь у заході на підтримку України
фото з відкритих джерел

Раніше політик постійно з’являвся на публіці з бензопилою

У неділю в Аргентині обрали нового президента – ним став лібертаріанець Хав’єр Мілей, який отримав майже 56% голосів проти 44% його суперника у другому турі виборів, повідомляє Reuters.

Хав‘єр Мілей угорець за походженням та ультраправий лібераріанець, фаховий і досвідчений економіст. Також відомо, що він:

  • футболіст;
  • музикант;
  • радіоведучий;
  • ніколи не розчісується;
  • поліамор;
  • інструктор з тантричного сексу;
  • католик;
  • має 5 англійських мастифів, яких назвав на честь відомих світових економістів;
  • вважає Трампа великим президентом.

Хав’єр Мілей рішуче підтримує Україну і на початку повномасштабного вторгнення брав участь у заході на підтримку українців. «Я був одним із перших, хто засудив вторгнення в Україну», – наголосив він.

А ось і новий президент Аргентини святкує перемогу:

Новообраний президент Аргентини висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а російського диктатора Володимира Путіна назвав «автократом». Мілей зазначав, що «якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати та приймати вторгнення РФ в Україну».

5 фото
На весь екран

У вересні 2023 року Хав’єр Мілей взяв участь у заході, організованому посольством України в Аргентині. Тоді кандидати в президенти сфотографувався з українським послом Юрієм Клименком, тримаючи аркуші паперу з гаслами на підтримку нашої держави.

Бензопила, тантричний секс та п'ять мастифів: що відомо про новообраного президента Аргентини фото 1

Зазначається, що Мілей обіцяє економічну шокову терапію в країні, яка потерпає від кризи (річна інфляція нині сягає майже 150%, а 40% населення живе у бідності). Його плани передбачають скорочення витрат, закриття центрального банку, відмову від песо й перехід на долар США.

Також передбачається, що перемога Мілея може вплинути на торгівлю зерном, літієм та вуглеводнями. Він розкритикував Китай і Бразилію, заявивши, що не матиме справи з комуністами та виступає за зміцнення зв'язків із США.

Мілей також рішуче засуджує аборти, прагне пом'якшення законів про зброю і критикує аргентинця папу Франциска. Раніше він носив бензопилу, що символізували необхідність скорочень витрат, але в останні тижні відмовився від цього образу, щоб мати імідж помірного політика.

Бензопила, тантричний секс та п'ять мастифів: що відомо про новообраного президента Аргентини фото 2

Зазначимо, Хав'єр Мілей на президентських виборах набрав близько 56% голосів виборців. У ніч проти понеділка, 20 листопада, Мілея привітали з перемогою його суперник на виборах – міністр економіки Аргентини Серхіо Масса, який був кандидатом від правлячої коаліції «Союз заради батьківщини», – а також низка лідерів латиноамериканських держав. 

Нагадаємо, наприкінці серпня було опубліковано рейтинг найнещасніших країн світу, складений дослідницьким відділом Statista. Аргентина опинилися на шостому місці. 

Теги: Аргентина вибори президент

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