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Президент Євроради виступив із заявою щодо вступу України в ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Євроради виступив із заявою щодо вступу України в ЄС
За словами президента Євроради, шлях України та Молдови до вступу в ЄС був однією з тем переговорів з президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду
фото з відкритих джерел

Шарль Мішель: «Я зроблю все, щоби переконати 27 колег, що нам потрібне позитивне рішення у грудні»

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв переконати 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок перемовин з Україною і Молдовою про вступ. Про це Мішель сказав на пресконференції з президентами України та Молдови у Києві 21 листопада.

За словами президента Євроради, шлях України та Молдови до вступу в ЄС був однією з тем переговорів з президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду. Він пообіцяв як головам країн, так і присутнім на заході журналістам зробити все можливе, щоб переконати 27 держав-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок перемовин. «Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваш законні амбіції та очікування», – сказав Мішель.

Він також зауважив, що йдеться не про сам вступ до Євросоюзу, а про початок тривалого процесу, який «сповнений вимог і часом приносить розчарування», а також нагадав, що обом країнам потрібно буде виконати чимало завдань, у тому числі у питанні верховенства права, однак перший крок має бути зроблений саме зараз. 

«Я зроблю все, щоби переконати 27 колег, що нам потрібне позитивне рішення у грудні», – наголосив він.

За словами очільника Євроради, в нього є три головних аргументи щодо позитивного результату.

Початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС «буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом», оскільки розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою.

Це буде сигналом для громадян України та Молдови, що Євросоюз є надійним партнером, який дотримується слова.

Початок переговорів з Україною, на яку напала Росія, «буде сигналом для Кремля та для всіх у світі, хто хоче підірвати світовий порядок».

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві. Лідери обговорили поточний процес інтеграції України до ЄС та можливість майбутнього членства.

Теги: Єврокомісія президент Володимир Зеленський росія

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