Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги, штучно сформовані урядом Януковича-Азарова

У 2014 році було визнано, що ці борги виникли не з вини місцевого самоврядування

У законопроєкті держбюджету на наступний рік Міністерство фінансів залишило норму про вилучення у місцевих громад боргів 2009-2013 років, штучно сформованих урядом Януковича-Азарова. Про це розповів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на своїй сторінці у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мінфін включив в бюджет норму, яка не вкладається в жодні цивілізовані поняття. Стаття 45 вилучає у громад борги 2009-2013 років, штучно сформовані Мінфіном Януковича-Азарова. У 2014 році було визнано, що ці борги не з вини місцевого самоврядування і в рамках бюджетної децентралізації вони мали бути списані, так як громади закривали своїми коштами прорахунки тодішнього Мінфіну в сфері освіти, медицини, соціального захисту», – зазначив Слобожан.

За його словами, попри щорічні нагадування Асоціації міст України Мінфін це ігнорує.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Законопроєкт зобов'язує громади погасити не тільки борги, нав’язані місцевому самоврядуванню, але й райдержадміністраціям.

«Питав сьогодні в Мінфіну й народних депутатів, як будуть гасити борги Охтирка, Миколаїв, Херсон, Нікополь, Харків, Краматорськ, Ізюм та інші, яких більше 300? У яких вилучають військовий ПДФО й яким щодня потрібно допомагати постраждалим людям, розбирати обстріляні об’єкти, організовувати житло, тепло, укриття й багато іншого. Питав, що змінилося з 2014 року, чому Уряд вирішив визнати законом те, проти чого була Революція Гідності», – розповідає директор Асоціації міст України.

Він наголосив, що законопроєкт про держбюджет змушує громади платити за прорахунки Мінфіну та відповідати за чужі борги. Його ще розглянуть в парламенті, тож народні депутати ще можуть вилучити з Держбюджету статтю 45.

Нагадаємо, в жовтні Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2024 рік.