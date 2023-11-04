Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги, штучно сформовані урядом Януковича-Азарова
У 2014 році було визнано, що ці борги виникли не з вини місцевого самоврядування
У законопроєкті держбюджету на наступний рік Міністерство фінансів залишило норму про вилучення у місцевих громад боргів 2009-2013 років, штучно сформованих урядом Януковича-Азарова. Про це розповів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на своїй сторінці у Facebook.
«Мінфін включив в бюджет норму, яка не вкладається в жодні цивілізовані поняття. Стаття 45 вилучає у громад борги 2009-2013 років, штучно сформовані Мінфіном Януковича-Азарова. У 2014 році було визнано, що ці борги не з вини місцевого самоврядування і в рамках бюджетної децентралізації вони мали бути списані, так як громади закривали своїми коштами прорахунки тодішнього Мінфіну в сфері освіти, медицини, соціального захисту», – зазначив Слобожан.
За його словами, попри щорічні нагадування Асоціації міст України Мінфін це ігнорує.
Законопроєкт зобов'язує громади погасити не тільки борги, нав’язані місцевому самоврядуванню, але й райдержадміністраціям.
«Питав сьогодні в Мінфіну й народних депутатів, як будуть гасити борги Охтирка, Миколаїв, Херсон, Нікополь, Харків, Краматорськ, Ізюм та інші, яких більше 300? У яких вилучають військовий ПДФО й яким щодня потрібно допомагати постраждалим людям, розбирати обстріляні об’єкти, організовувати житло, тепло, укриття й багато іншого. Питав, що змінилося з 2014 року, чому Уряд вирішив визнати законом те, проти чого була Революція Гідності», – розповідає директор Асоціації міст України.
Він наголосив, що законопроєкт про держбюджет змушує громади платити за прорахунки Мінфіну та відповідати за чужі борги. Його ще розглянуть в парламенті, тож народні депутати ще можуть вилучити з Держбюджету статтю 45.
Нагадаємо, в жовтні Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2024 рік.
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