ОАЕ виводять війська з Ємену через ескалацію конфлікту з Саудівською Аравією

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про виведення залишків своїх антитерористичних підрозділів з Ємену, що стало відповіддю на загострення напруження з Саудівською Аравією – давнім союзником у регіоні. Абу-Дабі заявляє, що місія його військ завершена, а подальшу присутність в Ємені вважатимуть недоцільною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це рішення було ухвалене після ультиматуму з боку єменської президентської ради, підтриманої Ер-Ріядом, із вимогою, щоб еміратські сили залишили країну протягом 24 годин.

Reuters зазначає, що останнім часом інтереси ОАЕ та Саудівської Аравії в Ємені суттєво розійшлися. Ер-Ріяд звинувачує Емірати в підтримці Південної Перехідної Ради (STC) – єменських сепаратистів, які знову вимагають автономії південних регіонів.

У відповідь Саудівська Аравія провела авіаудар по порту Мукалла, де, за словами коаліції, було розвантажено зброю з ОАЕ. Це стало найбільшим загостренням між обома країнами з початку війни у 2015 році.

Коаліція стверджує, що з кораблів, які прибули з Фуджейри (ОАЕ), було вивантажено боєприпаси та військову техніку для сепаратистів. Водночас ОАЕ заперечують постачання зброї, називаючи дії Саудівської Аравії односторонніми й непрозорими.

Держсекретар США Марко Рубіо обговорив напруження з обома сторонами. Кувейт, Катар і Бахрейн закликали до стриманості та політичного діалогу.

