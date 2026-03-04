Канцлер Німеччини показав Трампу карту бойових дій в Україні під час переговорів

Фрідріх Мерц пояснив позицію Європи щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом застосував стратегію так званої «приватної дипломатії». Основною темою зустрічі стала війна в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, німецький лідер свідомо уникав публічних суперечок із Трампом, навіть коли американський президент критикував інших європейських союзників. Мерц пояснив таку поведінку прагненням досягти практичного результату під час закритих переговорів. «Я робив свою справу за зачиненими дверима, тому що не хотів розігрувати конфлікт на відкритій сцені», – заявив канцлер.

За словами Мерца, ключовою темою розмови була ситуація на фронті в Україні. Під час зустрічі він продемонстрував Трампу карту лінії бойових дій, щоб показати реальну ситуацію на полі бою.

Канцлер наголосив, що територіальні поступки не здатні розв’язати конфлікт, оскільки Росія намагається затягнути час. «Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав посилити тиск на Москву», – сказав він.

Мерц також підкреслив важливість участі Європи у можливих мирних домовленостях. За його словами, Трамп усвідомлює, що без підтримки європейських держав стабільність у регіоні буде неможливою. «Трамп знає, що тільки мир, який підтримає та легітимізує Європа, може бути тривалим. Він також знає, що внесок Європи у безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним», – зазначив канцлер.

Попри складність переговорів, Мерцу, за даними Politico, вдалося встановити особистий контакт із Трампом. Американський президент назвав канцлера «другом» і позитивно оцінив його роботу. За інформацією видання, обрана Мерцом тактика дозволила йому захищати інтереси союзників, зокрема Великої Британії, водночас уникаючи публічної конфронтації, яка могла б ускладнити подальші переговори.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити всю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид відмовився надати доступ до військових баз Рота та Морон для операцій на Близькому Сході.